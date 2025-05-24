Россиян предупредили о новом опасном детском увлечении

Лабубу - это дизайнерская кукла в виде монстрика с круглой мордочкой, вытянутыми ушками и девятью острыми зубами. Ее создал гонконгский художник Касинг Лунг. Интерес к игрушке вспыхнул после того, как с ней появилась на публике участница известной корейской группы. За Лабубу начали охотиться подростки по всему миру. Вслед за азиатским рынком волна популярности накрыла Европу и США, а к 2025 году докатилась и до России.

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Оригинальные игрушки от китайского бренда продаются в "слепых коробках", то есть покупатель не знает, какой экземпляр получит. Стоимость варьируется от 21 до 155 долларов. Перекупщики на маркетплейсах взвинчивают цены до десятков тысяч рублей. Коллекционеры верят, что стоимость уникальных моделей со временем будет расти.

Игрушечные монстрики стали символом самовыражения. Их модифицируют: добавляют пирсинг, скайсы на зубы, шьют одежду.

«Лабубу позволяет безопасно проявлять внутреннее озорство. Это способ справиться с тревогой, не нарушая социальных норм», — объясняет психолог Мария Соколова.

А вот пресс-секретарь Независимого профсоюза "Новый Труд" Ольга Иванова критически оценивает тренд:

«Причина неожиданной популярности Лабубу проста - это бизнес и слепое следование трендам. Именно мода заставляла поколения носить корсеты, рваные джинсы, каблуки, крутить спиннеры, делать начесы. Дожили до того, что дети пошли в квадроберы и ползали на четвереньках, ели кошачий корм. Достаточно, чтобы был запущен механизм массового подражания».

Ольга Иванова считает, что подлинная культура должна развивать, нести смысл, пробуждать добрые эмоции. Взрослые люди могут играть в любые игры - это их выбор. Но когда подобные вещи попадают в руки детей, вопрос становится серьезнее.

«Воспитание - это не запреты, а осознанный выбор. Современные родители часто идут на поводу у массовой культуры, забывая, что детская психика формируется через образы и символы. Если ребенок с ранних лет окружен агрессивными, пугающими персонажами, не стоит ждать, что он вырастет чутким и гармоничным. "Лабубумания" - явление вредное для детей и пустое для взрослых. Родителям стоит задуматься: мода проходит, а последствия воспитания остаются. Лучше вернуться к проверенным ценностям, чем доверять трендам, которые могут навредить хрупкому детскому сознанию», — такие слова Ольги Ивановой приводит atas.info.

Между тем в России проходит конкурс "Родная игрушка". Жители Самарской области могут поддержать понравившиеся варианты в народном голосовании.