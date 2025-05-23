Аллерголог предупредил, что может помешать сдаче ЕГЭ

Сильные парфюмерные ароматы способны создать проблемы во время сдачи ЕГЭ. Насыщенные запахи духов не только отвлекают других участников экзамена, но и могут спровоцировать сильную аллергическую реакцию. Об этом порталу NEWS.ru сообщила аллерголог-иммунолог Наталья Попова из Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья.

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Эксперт посоветовала выпускникам воздержаться от использования парфюмерии с интенсивным ароматом в день экзамена. Вместо этого лучше отдать предпочтение легким, едва уловимым запахам, например, детской косметике или гелю для душа с нейтральным ароматом. Особенно важно учитывать возможную чувствительность окружающих, включая одноклассников и преподавателей.

Главное правило умеренность и деликатность, подчеркнула Попова. Резкий парфюм может вызывать неприятные ассоциации или даже приступ аллергии, что негативно скажется на концентрации и обстановке в аудитории. Врач советует заранее продумать этот нюанс, чтобы ничто не помешало успешной сдаче экзамена.

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