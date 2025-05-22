«Удар кнутом»: как энергетики влияют на детей

Госдума 22 мая приняла закон о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям. При этом депутаты планируют добиться еще и введения уголовной ответственности. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, какой вред могут нанести энергетики неокрепшему организму.

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У детей достаточно высокий уровень энергии, а лишняя стимуляция приведет к истощению мозга, рассказала специалист.

«Кому точно не нужны стимуляторы, так это детям. В энергетиках содержится высокая доза кофеина и других возбуждающих веществ, которые стимулируют активность мозга, вызывая его истощение. Это как "удар кнутом" для мозговой деятельности», — пояснила врач.

Помимо истощения мозга, употребление энергетиков детьми может привести:

к нарушениям сна;

повышенной раздражительности;

различным искажениям поведения.

По словам терапевта, энергетики усиливают работоспособность, но это можно сделать и естественным образом, если соблюдать правильный режим дня, давая возможность ребенку много двигаться и расходовать физическую энергию.

«Это очень важно, потому что в наши дни большинство детей все чаще сидят у экранов гаджетов и компьютеров, учат большое количество уроков, меньше бегают по улицам. При усиленной мозговой деятельности, но недостатке физической активности нужно сделать акцент на прогулках, спорте и играх на свежем воздухе, а не пить подобные напитки», — считает Чернышова.

При этом энергетики нужно ограничить в употреблении не только детям, но и взрослым, уверена врач.

«Сейчас все чаще происходят случаи, когда молодые люди, уже достигшие совершеннолетия, получают серьезные проблемы со здоровьем из-за этих напитков. Такая проблема есть даже у взрослых людей, а ребенку их употребление категорически противопоказано», — подчеркнула собеседница «ВМ».

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