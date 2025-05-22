В России сообщили о готовности к старту основного периода ЕГЭ

РФ на 100% технически готова к старту основного периода ЕГЭ
Субъекты РФ с технической стороны на 100% готовы к началу основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ), единичные ошибки были устранены. Об этом заявил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.
«Все тренировочные мероприятия прошли, все свои ошибки увидели. Все они были своевременно устранены - там, где были единичные случаи в субъектах. Поэтому я бы сказал, что технически мы готовы на 100% к проведению экзаменационной кампании 2025 года», — сказал он в комментарии телеканалу "Россия-24".
Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июля, 3 и 4 июля будут днями пересдач. Итоги пересдач ЕГЭ 3 и 4 июля будут направлены в регионы не позднее 15 июля. На участие в основном периоде ЕГЭ зарегистрированы свыше 712 тыс. человек, из них более 637 тыс. - выпускники текущего года.