В России сообщили о готовности к старту основного периода ЕГЭ

Субъекты РФ с технической стороны на 100% готовы к началу основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ), единичные ошибки были устранены. Об этом заявил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

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«Все тренировочные мероприятия прошли, все свои ошибки увидели. Все они были своевременно устранены - там, где были единичные случаи в субъектах. Поэтому я бы сказал, что технически мы готовы на 100% к проведению экзаменационной кампании 2025 года», — сказал он в комментарии телеканалу "Россия-24".

Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июля, 3 и 4 июля будут днями пересдач. Итоги пересдач ЕГЭ 3 и 4 июля будут направлены в регионы не позднее 15 июля. На участие в основном периоде ЕГЭ зарегистрированы свыше 712 тыс. человек, из них более 637 тыс. - выпускники текущего года.