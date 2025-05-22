Стоит ли помогать деньгами взрослым детям и ждать того же в ответ

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не может больше помогать своим старшим детям — Данае и Дмитрию. Он уверен, что дал им «все, что мог», и теперь готов помогать только «отеческим советом». «Вечерняя Москва» узнала у детского и семейного психолога Натальи Наумовой, нужно ли помогать деньгами взрослым детям и ждать финансовой поддержки в ответ.

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По словам специалиста, нужно четко осознавать: а действительно ли ребенку нужна эта помощь, и он без нее не справится самостоятельно.

«Безусловно, бывают разные ситуации и обстоятельства. Но взрослый человек уже способен сам позаботиться о себе», — напомнила Наумова.

При этом, если родители помогают финансово своим подросшим детям, это может как сплотить их, так и рассорить.

«Родителям не запрещено давать деньги своим подросшим детям. Когда мама и папа помогают, они чувствуют себя более нужными, а дети испытывают благодарность. Это может быть хорошим фактором для поддержания и улучшения отношений внутри семьи, — отметила психолог. — Но нужно помогать только когда этого искренне хочется и не ждать эти средства обратно. Иначе отношения могут испортиться. Помощь всегда должна быть только искренней и безвозмездной».

Однако, предупредила психолог, если «финансирование» ребенка происходит регулярно, то это может привести к печальным последствиям:

к потере у взрослого ребенка мотивации;

к потере желания двигаться вперед, достигать большего;

к потере умения крепко стоять на ногах;

у него будет ухудшаться самооценка.

«Потому что так человек будет чувствовать, что ни на что не годен. Слишком большая финансовая помощь парализует его и делает инфантильным, несамостоятельной личностью без своего мнения. Все должно быть в меру», — подчеркнула собеседница «ВМ».

Кроме того, важно помнить, что если родители опекают взрослого ребенка и активно участвуют в его жизни финансово, возможно, на это есть психологические причины, сообщила эксперт.

«Это механизм защиты, когда человек не может сам о себе позаботиться и хочет получить эту поддержку, помогая финансово. Если родитель считает, что сейчас он даст своему ребенку денег, а потом тот поможет ему в ответ — это повод обратиться к психологу за помощью, чтобы расставить свои мысли по полочкам и осознать, что никто не обязан помогать в ответ, даже дети. Поэтому можно помогать взрослым детям исключительно посильной суммой, не жертвовать своим финансовым комфортом и не ждать помощи взамен», — объяснила Наумова.

Если человек хочет получать помощь от ребенка в старости, нужно показывать ему правильный пример с детского возраста и заботиться о своих маме и папе. Ребенок впитает это и с большой долей вероятности повторит этот опыт, уверена специалист.

«Если у родителей нет возможности помогать повзрослевшему ребенку, нужно открыто ему об этом сказать и объяснить, что они не хотят его этим обидеть и "обделить". Тогда это не станет причиной для ссор, конфликтов и обид», — посоветовала Наумова.

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