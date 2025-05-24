Почему важно проверять летние лагеря перед отправкой детей на отдых

Учреждения должны входить в специальный реестр.

Отсутствующая в перечне организация «не вызывает доверия».

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Очень важно для родителей обратить внимание: когда вы направляете детей в детский лагерь, обязательно поищите его в реестре организаций детского отдыха и оздоровления детей. Если такого лагеря нет в реестре, это должно вызвать огромные вопросы, и не стоит доверять такой организации. Сегодня каждый регион формирует такой список. Мы не должны допускать ситуации, когда детский лагерь остался без проверки, мы не знаем, как там обеспечена безопасность детей, и начинаем работать».

Ранее президент потребовал уделить особое внимание безопасности детского отдыха. Этим должны заняться профильные ведомства, сказал Владимир Путин на совещании с правительством.

Глава государства, в частности, обратил внимание на ситуацию с пожарами. «Символично, что на востоке страны сгорел детский центр отдыха «Огонёк». Поэтому нужно, чтобы мы уделили этому самое пристальное внимание», — подчеркнул президент.