Стартовал основной период ЕГЭ

ЕГЭ в основной период проведения экзаменов, который стартует 23 мая, сдадут более 712 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Экзамены пройдут во всех 89 субъектах РФ и 55 зарубежных странах. На участие в основной период ЕГЭ в 2025 году зарегистрировано более 712 тысяч человек, из них более 637 тысяч выпускников текущего года. В проведении ЕГЭ будут задействованы 5 963 пункта проведения экзаменов (ППЭ), свыше 300 тысяч организаторов и других работников ППЭ, более 6 тысяч медицинских работников", - говорится в сообщении.

Также мониторинг хода экзаменов будут вести около 40 тыс. общественных наблюдателей. Кроме того, в этом году в экзаменационных пунктах будут присутствовать представители родителей, которые будут следить за соблюдением прав выпускников и комфортностью экзаменационной процедуры.

Самыми массовыми станут экзамены по русскому языку (его сдают 96% всех участников ЕГЭ этого года), базовой и профильной математике (по 47%). Также обществознание будут сдавать 42%, информатику - 21%, биологию - 20%, физику - 17%, химию - 15%, историю - 14%, английский язык - 13%, литературу - 8% и географию - 4%.

Основной период ЕГЭ 23 мая начнется с экзаменов по литературе, химии и истории. На участие в них зарегистрировано свыше 220 тыс. человек. На ЕГЭ по химии в этот день заявлено более 92,5 тыс. участников, а по истории - 90,5 тыс. участников. Установленный минимальный балл по истории и литературе составляет 32, по химии - 36.

Далее 27 мая пройдут экзамены по математике базового и профильного уровней, 30 мая - по русскому языку, 2 июня - по обществознанию и физике, 5 июня - по биологии, географии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 10-11 июня - по информатике и устной части ЕГЭ по иностранным языкам. С 16 по 23 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов, 3 и 4 июля - дни для пересдач выпускниками одного из предметов по их выбору.