Лето для детей — это время отдыха и восстановления после напряженного учебного года. А для родителей оно часто становится тревожным периодом, потому что они гадают: как помочь ребенку провести каникулы с пользой, чтобы осенью без труда вернуться в школу. Советами с «Вечерней Москвой» поделилась психолог Татьяна Василькова.

Завершите учебный год на позитивной ноте

Последние дни школы — отличное время для того, чтобы вместе с ребенком подвести итоги, вспомнить не только оценки, но и все хорошее, что случилось за год, отметила эксперт:

Похвалите его за усилия, за преодоленные трудности, за успехи, даже если они кажутся скромными. Обратите внимание на то, что школа — это не только уроки, но и друзья, интересные события, творческие занятия. Такой акцент помогает ребенку воспринимать школу не как наказание, а как часть жизни, где бывает сложно, но бывает и радостно. Это особенно важно, чтобы 1 сентября не вызывало тревоги, а ожидание нового учебного года не было окрашено в серые тона.

Говорите о школе с уважением, даже если были трудности

Даже если вам казалось, что в этом году педагог оказался не самым внимательным или подход к обучению — спорным, постарайтесь в разговорах с ребенком избегать критики учителей, рекомендует психолог:

Дети легко перенимают родительское отношение, и если дома звучат сарказм, обесценивание или резкие высказывания, в сознании ребенка формируется устойчивое негативное отношение не только к конкретному взрослому, но и к самой системе образования. Лучше подчеркнуть, что у каждого учителя свой стиль и не все уроки бывают захватывающими, — но это часть жизни, и с этим можно справиться. Такой подход помогает ребенку выстраивать взрослое отношение к авторитетам и снижает уровень внутреннего протеста.

Включайтесь в летнюю жизнь ребенка

Лето — не просто «перерыв от школы», это время, когда у детей особенно обострена потребность в свободе, игре и эмоциональной близости, подчеркнула специалист.

Постарайтесь быть рядом не только физически, но и по-настоящему вовлеченно: поиграйте в настольную игру, сходите вместе на прогулку, обсудите, что он смотрит или читает, — посоветовала Василькова. — Если вы разделяете хотя бы часть его интересов, ребенок чувствует, что он вам важен не только как «ученик» с оценками, но и как полноценная личность. Такое взаимодействие укрепляет доверие и делает ваши отношения глубже — это фундамент, на котором потом будет проще говорить и о сложностях, и о будущем.

Старайтесь сделать каникулы насыщенными

Необязательно планировать дорогое путешествие — важнее смена впечатлений, людей и обстановки, заверила психолог:

Один день можно провести на даче, другой — в парке, третий — с друзьями в музее или на мастер-классе. Подумайте, как разнообразить формат отдыха: чередуйте активные дни со спокойными, поездки с домашними творческими занятиями, большие компании с уединением. Чем больше таких смен ритма и пространства, тем ярче лето запомнится ребенку. Это важно: если каникулы ощущаются как длинный, однообразный отпуск перед скучной школой — мотивации к учебе будет еще меньше. А если летом случилось много интересного — новый учебный год воспринимается как продолжение насыщенной жизни.

Обсудите планы на следующий учебный год

По мнению собеседницы «ВМ», очень полезно поговорить о том, что ребенок хотел бы изменить или попробовать в новом учебном году. Возможно, ему хочется записаться в кружок, начать заниматься спортом или больше времени уделять какому-то предмету.

Такие разговоры помогают не только понять желания ребенка, но и настроить его на позитивный настрой, когда у него есть конкретные цели и мечты. Кроме того, это учит ребенка планировать и принимать ответственность за свои интересы. Важно выслушать его без осуждения и поддержать любые идеи, которые могут сделать учебу и жизнь в школе более комфортной и интересной, — уточнила специалист.

Постарайтесь сохранить режим и привычки

Хотя летом хочется расслабиться и забыть о всех школьных правилах, слишком резкая смена режима может привести к трудностям с адаптацией после каникул, предостерегла эксперт:

Сохраняйте регулярное время подъема и отхода ко сну, следите, чтобы питание было сбалансированным, а физическая активность не исчезала вовсе. Такой подход помогает ребенку чувствовать себя лучше и легче входить в учебный ритм, когда придет время. Кроме того, это дает ощущение стабильности и защищенности, что очень важно для детей любого возраста.

Помогайте ребенку развивать самостоятельность

Это отличный период, чтобы ребенок учился принимать решения и брать на себя ответственность за свои действия, заверила психолог:

Пусть он сам планирует свое время, выбирает, как провести день, учится организовывать отдых и занятия. Это укрепляет уверенность в себе и формирует важные навыки, которые пригодятся в школе и во взрослой жизни. Естественно, роль взрослого — поддерживать и мягко направлять, а не контролировать каждое действие. Когда ребенок чувствует доверие и свободу, он растет более самостоятельным и готовым к новым вызовам.

Обсуждайте важность отдыха и восстановления

По словам эксперта, очень часто родители сосредотачиваются на том, чтобы ребенок все время был занят, учился и развивался, забывая про необходимость настоящего отдыха.

Объясните ребенку, что отдых — не просто безделье, а важный процесс восстановления сил и эмоций. Помогите ему найти те виды отдыха, которые действительно приносят удовольствие и расслабление: чтение, прогулки, творчество, спорт или просто время с семьей, — предложила Василькова. — Это поможет сформировать здоровое отношение к отдыху, что особенно важно в период интенсивной учебы и перемен.

Поощряйте проявление творчества и инициативы

Летние каникулы — лучшее время для творчества и поиска новых интересов. Поддерживайте любые творческие порывы ребенка: рисование, музыку, письмо, рукоделие или любые другие хобби, советует специалист.

Это не только развивает мозг и воображение, но и помогает ребенку выражать свои мысли и эмоции, что укрепляет психологическое здоровье. Когда ребенок видит, что родители ценят и поощряют его таланты и инициативу, у него растут мотивация и уверенность в своих силах. Такая поддержка формирует позитивное отношение к себе и своему развитию в целом, — добавила психолог.

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