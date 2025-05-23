Изучены психологические портреты агрессора и жертвы буллинга

Буллинг в юношеском возрасте проявляется вербальной агрессией и психологическим давлением. Исследование МГППУ показало связь буллинга с проблемами поведения, зависимостями у студентов. Об этом сообщает Naked Science.

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В исследовании участвовали 100 московских школьников 11-16 лет. Выявлено, что подростки-агрессоры экстраверты с высокой агрессивностью, а юноши-агрессоры эмоционально нестабильны, спонтанны и негибки.

Жертвы буллинга в подростковом возрасте тревожны, спонтанны и агрессивны, реагируют на стресс и переживают. Юноши-жертвы более открыты, но менее тревожны, чем подростки. С возрастом меняются формы буллинга и личностные черты участников. Подросткам важен самоконтроль, а юношам — управление эмоциями и стрессом. Понимание возрастных различий необходимо для профилактики буллинга, требуются дальнейшие исследования.