Ученые назвали плюсы и минусы строгого воспитания

Исследование, опубликованное в журнале Economics and Human Biology, показывает, что если матери занимают категоричную позицию относительно образования своих детей, это связано с улучшением когнитивных способностей и академической успеваемости подростков, но может препятствовать развитию остальных навыков.

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Строгие мамы, или как это называют в английском, «мамы-тигры» — это матери, практикующие строгий стиль воспитания с высокими ожиданиями. Это часто ассоциируется с восточноазиатским воспитанием, особенно в китайских или китайско-американских семьях, пишет Рsypost.

Строгие мамы подчеркивают важность академических успехов, дисциплины и послушания, вводят строгие учебные графики и часто ограничивают развлекательные мероприятия. Поддерживающие данный стиль утверждают, что он развивает трудолюбие, настойчивость и достижение целей, тогда как критики предупреждают, что он может привести к тревоге, низкой самооценке и напряженным отношениям между родителями и детьми.

Авторы исследования Чжэнкуй Лю и его коллеги изучили, как строгие требования к успехам в учебе влияют на человеческий капитал подростков. Авторы проанализировали данные из Китайского семейного панельного исследования (CFPS), охватывающего 25 провинций, муниципалитетов и автономных регионов Китая.

Материнская доминантность определялась на основе того, сообщала ли мать о наличии у нее окончательного слова в решениях об образовании ребенка. Таких было около 49%.

Дети этих матерей, в среднем, получали более высокие баллы по когнитивным тестам, но более низкие — по некогнитивным, по сравнению с детьми, чьи матери не обладали такой властью.

Девочки склонны превосходить мальчиков по когнитивным показателям, хотя значительных гендерных различий в некогнитивных результатах не наблюдается.

Исследователи обнаружили, что «матери-тигрицы» чаще делали домашние задания со своими детьми, водили их на дополнительные занятия и кружки, но досуга и отдыха у их детей оставалось гораздо меньше. Таие матери, при этом, мало времени уделяли социальному или эмоциональному развитию детей.

Исследование выявляет лишь корреляцию, а не прямую причинно-следственную связь.