Девять советов родителям, как подготовить ребенка к летнему лагерю

Решиться отправить ребёнка в летний лагерь на всю смену — уже подвиг. Теперь нужно подготовить его к поездке, особенно если она станет для него первой. Как сделать всё правильно, чтобы через несколько дней не услышать в трубке: «Мама, забери меня домой»? «Секрет» обсудил нюансы подготовки с психологами.

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Проверьте готовность ребёнка

Для начала стоит выяснить, насколько ребёнок готов к скорой поездке. Об этом могут говорить:

спокойствие и уверенность в ситуациях, когда нужно ночевать вне дома;

уже имеющийся успешный опыт поездок без родителей — даже на несколько дней;

желание приобрести новый опыт;

интерес к новым знакомствам.

«На мой взгляд, поездка в лагерь — не испытание, а всё же формат отдыха (такого долгожданного!), и поэтому здорово, если сам ребёнок испытывает желание и любопытство по поводу того, чтобы отправиться в лагерь. Если же это ваша инициатива, сверьтесь с собой: насколько ваш ребёнок сейчас готов к приобретению этого нового опыта, есть ли у него внутренние ресурсы для адаптации к новому коллективу и новой среде, для совладания со стрессовыми ситуациями», — Евгения Собчук, детский психолог, специалист сервиса психотерапии Alter.

Обсудите устройство лагеря

Посвятите разговор тому, что такое лагерь. Обсудите:

какие правила действуют в лагере;

как устроен обычный день;

какие развлечения и активности там обычно бывают;

каким должно быть взаимодействие с другими детьми и вожатыми;

какие нюансы есть в вопросах гигиены и быта в целом.

Как и в любом другом вопросе, предупреждён значит вооружён.

«Если есть возможность, покажите ребёнку видео с прошлых сезонов лагеря, куда ему предстоит отправиться. Понаблюдайте за его реакциями, узнайте, как ему то, что он видит. Есть ли что-то, что прямо сейчас, ещё до начала лагерной жизни, его беспокоит?» — рекомендует Евгения Собчук.

Обсудите возможные трудности

И то, как с ними справляться.

«Объясните, что скучать по дому — это нормально. Подготовьте его к тому, что не всё будет идеально и что могут возникать конфликты с другими детьми. Научите его просить о помощи у вожатых и не стесняться говорить о своих проблемах.Эльвира Кетлер, клинический психолог, детский психолог, специалист сервиса Alter.

Обсудите с ребёнком границы и правило нижнего белья

Крайне важно отдельно поговорить с ребёнком о его границах, умении отказываться и говорить «нет».

Также необходимо рассказать или напомнить о правиле нижнего белья (PANTS). Вот как его суть объясняет Евгения Собчук.

P (privates are privates) — интимные части тела принадлежат только тебе. Это означает, что никто не может осматривать твои половые органы, просить тебя их показать или прикасаться к ним без твоего разрешения.

A (always remember your body belongs to you — «всегда помни: твоё тело принадлежит тебе») — только ты можешь распоряжаться своим телом, и никто не имеет права заставлять тебя делать вещи, от которых ты чувствуешь себя неловко или некомфортно.

N (no means no — «нет значит нет») — принуждение к телесным контактам недопустимо, это грубое нарушение личных границ.

T (talk about secrets that upset you — «расскажи о секретах, которые тебя расстраивают») — секреты бывают приятными (например, если это сюрприз) и неприятными. Если тебя просят держать в секрете что-то, от чего тебе грустно, стыдно, тревожно или страшно, об этом обязательно нужно рассказать взрослому, которому ты доверяешь.

S (speak up, someone can help — «расскажи, тебе помогут») — не молчи о том, что тебя беспокоит или расстраивает. В таких ситуациях необходимо найти взрослого, чья обязанность — прийти к тебе на помощь.

Поделитесь собственным опытом

Если вы ездили в летний лагерь в детстве и у вас остался позитивный опыт, поделитесь им с ребёнком. Расскажите, было ли там весело и получилось ли у вас завести новых друзей.

«Здесь важно создать не идеальную картинку, а реалистичную: в лагере точно могут быть более скучные или менее приятные дни, а могут быть и очень яркие», — Евгения Собчук, детский психолог.

Соберитесь вместе

Важно вместе с ребёнком составить список необходимых вещей.

«Пусть он принимает активное участие в выборе одежды, обуви и личных принадлежностей. Это поможет ему почувствовать себя более уверенно и ответственно», — Эльвира Кетлер, клинический и детский психолог.

Предложите взять с собой любимые вещи

Это может быть игрушка, фотография семьи, письмо или любой другой предмет, который поможет ребёнку чувствовать себя более комфортно и безопасно.

Потренируйте разлуку

Можно договориться о ночёвке у бабушки или друзей, если у ребёнка мало подобного опыта. Это станет отличной проверкой готовности ребёнка к расставанию с родителями.

Сохраняйте спокойствие и уверенность

Важно не показывать ребёнку, как вы нервничаете, беспокоитесь и переживаете.

«Дети чувствуют настроение родителей, и, если вы будете нервничать, это может передаться и им. Проведите последние дни перед лагерем в позитивной атмосфере, будьте уверены, что ваш ребёнок готов к самостоятельному времяпровождению без вашего присутствия. Тогда прощание пройдёт легче и для вас, и для вашего ребёнка», — Эльвира Кетлер, клинический и детский психолог.

Помните: поездка в лагерь — не испытание, а формат отдыха. Это должны чувствовать и взрослые, и дети.