Без бабушек и лагерей: чем занять школьника на летних каникулах

Летние каникулы — прекрасная пора для школьников, в которую они забывают об уроках и домашних заданиях. Многие родители используют этот период с пользой для ребенка — например, отправляют в летний лагерь, где дети много времени проводят на свежем воздухе и занимаются делом, а не только изучают ленты соцсетей. Однако не у всех мам и пап есть такая возможность. Как занять школьника в период летних каникул, чтобы они прошли с пользой для ребенка, «Вечерняя Москва» узнала у психолога Артемия Сибирского.

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По его словам, нужно подобрать для детей такие занятия, на которые им обычно не хватает времени во время учебного года.

— Это могут быть спортивные секции, всевозможные творческие кружки. То есть то, чем ребенок не успевает заниматься в учебный период, или у родителей не хватает времени их водить на эти занятия, — рассказал эксперт.

Помимо этого, психолог рекомендует взаимодействовать с родственниками, если есть такая возможность. Например, отправлять ребенка к бабушкам и дедушкам в деревню или к другим близким в соседние города.

— Должно быть разнообразие. Чтобы ребенок точно не сидел дома, у него должны быть интересы и увлечения, — отметил собеседник «ВМ».

Многим школьникам на лето задают прочитать книги из списка школьной программы, чтобы развить кругозор и подготовиться к новому учебному году. Но «заставить» детей читать на летних каникулах вместо просмотра соцсетей будет сложно.

— Это зависит от ребенка. Одни дети читают с удовольствием, и их не оторвать от книжек. Другие этого не будут делать даже из-под палки, — объяснил психолог.

Важный момент заключается в том, какой пример ребенку показали родители. Если они читают, то и дети будут следовать их примеру. А если будут весь день листать ленты соцсетей, то и ребенок повторит за ними.

— Нужно подавать пример, выходить вместе с детьми на прогулки, читать книги, — заключил Сибирский.

СМИ сообщили, что Франция, Испания и Греция планируют ввести обязательные возрастные ограничения для пользователей социальных сетей. Чем опасно неконтролируемое потребление контента в них детьми и нужна ли подобная мера в России, выясняла «Вечерняя Москва».