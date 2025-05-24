Депутат Бессараб посоветовала проверять оздоровительные лагеря перед отправкой детей

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рекомендовала проверять оздоровительные лагеря перед отправкой детей.

«Очень важно для родителей обратить внимание: когда вы направляете детей в детский лагерь, обязательно поищите его в реестре организаций детского отдыха и оздоровления детей», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, если такого лагеря нет в реестре, то доверять такой организации не стоит.

Также стало известно, что глава Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасный отдых для 155 тыс. детей в этом сезоне, передаёт Inkazan.ru. Для детей будет работать 1620 организаций.

Бесплатные путёвки получат 50 тыс. детей.

Ранее в Роспотребнадзоре Башкирии дали советы по сбору ребёнка в лагерь.