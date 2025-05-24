Отклонили апелляцию ЕГЭ: можно ли подать ее повторно

Нередко российские выпускники остаются недовольны результатами ЕГЭ — и пытаются их пересмотреть. Особенно обидно, когда неудачной оказывается и апелляция при полной уверенности ребёнка в своей правоте. Добиться справедливости в этом вопросе непросто, но возможно. Что делать после отклонения апелляции по ЕГЭ и куда обращаться за помощью, узнали у экспертов.

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Можно ли подать апелляцию на апелляцию ЕГЭ

Вопрос повторной апелляции по результатам ЕГЭ неоднозначен. Ранее порядок проведения экзамена прямо исключал пересмотр решения апелляционной комиссии, которое считалось окончательным. Но позже этот пункт из документа убрали.

«Региональная практика показывает разные подходы. Например, на официальном портале государственной итоговой аттестации Санкт-Петербурга чётко указано: "Решение Апелляционной комиссии Санкт-Петербурга является окончательным, возможность “подать апелляцию на апелляцию” не предусматривается". Однако существуют успешные прецеденты, как в случае с Дарьей Бойковой, которая смогла добиться пересмотра и получить 100 баллов», — Анастасия Слотина, эксперт по поступлению в вузы России.

Так что в целом никто не запрещает выпускнику обжаловать решение апелляционной комиссии и изменить результаты экзамена в свою пользу. Но сделать это можно только при наличии реальных доказательств нарушений (например, игнорирования доводов или несоответствия протокола критериям).

Как обжаловать решение апелляционной комиссии

Если вы уверены, что баллы сняли необоснованно, можно добиться перепроверки работы. Порядок действий следующий.

Шаг 1. Напишите обращение в Рособрнадзор

Нужно заполнить специальную форму на сайте ведомства.

«Обязательно укажите предмет, дату экзамена, номер КИМ, в чём именно ошибка проверяющих, почему вы считаете оценку несправедливой», —

Шаг 2. Приложите доказательства

Это сканы работы, протокол апелляции и доказательства вашей правоты (например, страницы учебников из федерального перечня).

Шаг 3. Дождитесь решения Рособрнадзора

Ведомство создаст комиссию и перепроверит работу ещё раз.

«Сроки рассмотрения могут составить 2–3 месяца, что создаёт риск пропуска сроков подачи документов в вуз», —

Шаг 4. Обратитесь в суд (опционально)

Если жалоба в Рособрнадзор не помогла, можно подать исковое заявление в суд. Но нужно понимать, что это долгий процесс и решение могут вынести уже после завершения приёмной кампании в текущем году.

Как быть, если обжалование не помогло

При отказе важно не поддаваться эмоциям, отмечают эксперты в беседе с «Секретом».

«Прежде всего, важно честно ответить себе: речь действительно идёт о несправедливости или о том, что вы просто не приняли результат? Иногда ожидания не совпадают с реальностью, и это больно — но не всегда вина комиссии», —

Если с бюджетом ничего не получается, подумайте о других вариантах: обучении на договорной основе с возможностью перевода на бюджет в будущем или поступлении в вуз, учитывающий результаты олимпиад и вступительных испытаний.