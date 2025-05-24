Депутат призвал создать горячую линию по грудному кормлению детей

Первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия") считает необходимым создать круглосуточную горячую линию по вопросам питания детей, в том числе грудного вскармливания. Об этом парламентарий сообщила ТАСС.

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«Когда мы говорим о горячей линии по питанию детей, в первую очередь мы имеем в виду, конечно, проблемы с естественным вскармливанием ребенка. И часто это вопросы, которые возникают достаточно остро, обычно вечером. Именно поэтому служба должна быть круглосуточная», — сказала Буцкая.

По ее мнению, создать такую горячую линию следует в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), "чтобы это была оплачиваемая деятельность для врачей".

Буцкая считает, что такая служба будет пользоваться спросом, потому что "естественное вскармливание ребенка, становление лактации у женщины - это процесс, который требует особого внимания".

Буцкая добавила, что такая горячая линия может помочь родителям и в вопросах особенностей питания детей.