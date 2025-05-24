Психолог предупредил, что нужно сделать сразу после рождения ребенка

Младенца стоит положить женщине на грудь, тогда он почувствует защиту.

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Если этого не сделать, сформируется «ранняя травма покинутости», объяснила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Существует понятие в психологии "золотой час". Когда ребёнок рождается, его сразу нужно на час отдать маме, чтобы она с ним всячески взаимодействовала, чтобы он понял, что несмотря на то, что он прошёл тяжёлый путь рождения, его всё равно любят. Вот тот человек, который будет его оберегать. Сейчас кладут детей сразу на матерей. Раньше этого не было. Ребёнка забирали, мыли, показывали родителям и уносили куда-то, потому что мамочка устала, ей надо отдохнуть. Это ранняя травма покинутости. Такие простые действия могут травмировать. Вспомните ли вы это когда-нибудь? Все мы не вспомним».

Ранее психолог дала совет рано приучать ребёнка к горшку ради формирования у него чувства ответственности. Матерям не стоит «затягивать» с использованием памперсов. Дети могут потерпеть перед туалетом.