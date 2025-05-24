Как бесплатно получить путевку в детский летний лагерь

В России существует большое количество детских летних лагерей, в которые можно отправить ребенка отдыхать. В 2025 году они примут более 40 тысяч детей, причем в некоторые из них можно попасть бесплатно. О том, какими способами можно оформить бесплатную путевку в летний лагерь для ребенка, — в материале «Вечерней Москвы».

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Путевка по квотам и льготам

Существует несколько типов квот, по которым можно получить путевку в детский лагерь. Так, на федеральном уровне в детский лагерь могут попасть бесплатно следующие категории льготников:

дети из многодетных семей;

дети-сироты;

дети из семей, в которых доход ниже прожиточного минимума;

дети-инвалиды, а также дети с тяжелыми заболеваниями;

дети из неполных семей.

Также в каждом регионе существуют свои льготные категории, для которых государство обеспечивает бесплатный отдых в детском лагере. За подробностями необходимо обратиться в местный отдел социальной защиты.

Чтобы оформить бесплатную путевку в лагерь, родителям нужно предоставить следующие документы:

заявление;

документ, удостоверяющий личность родителя или опекуна;

паспорт или свидетельство о рождении ребенка;

документ, который подтверждает наличие у ребенка льготы.

В некоторых регионах заявку подать можно через портал «Госуслуги» в разделе «Услуга получения льгот (субсидий) в детские лагеря», также можно обратиться в МФЦ или отдел соцзащиты.

Путевка по индивидуальным достижениям

Также в рамках региональных квот ребенок может бесплатно попасть в летний лагерь благодаря участию в конкурсах и общественной жизни. Среди таких ребят могут быть:

победители и призеры олимпиад;

призеры и лауреаты различных конкурсов;

активисты детских молодежных движений;

обладатели знака отличия ГТО;

победители спортивных соревнований;

авторы и волонтеры социально значимых проектов.

По индивидуальным достижениям можно поехать в такие федеральные детские центры, как:

«Артек». Нужно зарегистрироваться на сайте и загрузить в личный кабинет сведения об индивидуальных достижениях ребенка;

Нужно зарегистрироваться на сайте и загрузить в личный кабинет сведения об индивидуальных достижениях ребенка; «Смена». Необходимо зарегистрироваться на сайте лагеря, добавить личные достижения ребенка, а также выбрать интересующую ребенка смену;

Необходимо зарегистрироваться на сайте лагеря, добавить личные достижения ребенка, а также выбрать интересующую ребенка смену; «Океан». Нужно заполнить профиль ребенка на сайте, а также добавить туда сведения о его личных достижениях в спорте, творчестве, науке, а также данные об участи в общественных объединениях;

Нужно заполнить профиль ребенка на сайте, а также добавить туда сведения о его личных достижениях в спорте, творчестве, науке, а также данные об участи в общественных объединениях; «Орленок». Чтобы получить бесплатную путевку в этот лагерь, нужно быть победителем одного из его конкурсов. Подробности можно узнать на сайте центра в разделе «Путевки»;

Чтобы получить бесплатную путевку в этот лагерь, нужно быть победителем одного из его конкурсов. Подробности можно узнать на сайте центра в разделе «Путевки»; «Алые паруса». Необходимо обратиться в правительство региона с заявлением, к которому нужно приложить документы с личными достижениями ребенка, а также документы, подтверждающие инвалидность или серьезные проблемы со здоровьем у ребенка.

Путевка через профсоюз

Также заявку могут подать родители, которые работают в компаниях с профсоюзными организациями. Профсоюз может не предоставить полностью бесплатную путевку, однако компенсирует часть ее стоимости. Если в организации нет профсоюза, то стоит уточнить в отделе кадров, предоставляются ли в вашей компании бесплатные путевки или компенсация за летний оздоровительный отдых для детей.

Путевка от НКО и благотворительных фондов

Кроме того, бесплатную путевку в летний лагерь могут предоставить некоммерческие организации и благотворительные фонды, которые оказывают помощь детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Категорию нуждающихся каждая организация определяет самостоятельно. Чтобы получить путевку, необходимо обратиться в фонды, представленные в вашем регионе, и узнать перечень необходимых документов.

Профильные смены

Многие детские лагеря и их партнеры проводят профильные смены — научные, спортивные, музыкальные и так далее. Попасть на такую смену можно, поучаствовав в конкурсе, организованном лагерем или его партнером, и став победителем в нем. Сведения о конкурсах можно найти на сайтах детских центров отдыха.

Например, чтобы таким образом поехать в «Алые паруса», необходимо изучить тематических партнеров лагеря, выбрать интересующее направление, изучить условия конкурса и выполнить соответствующее конкурсное задание.

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