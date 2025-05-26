Четырехлетние дети удивили ученых

Дети способны уже в четыре года корректировать оценку эмоций другого человека с учетом пересказа ситуации, в которой он оказался. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, исследователи которого в составе международной группы ученых провели эксперимент с участием 333 детей.

Московские дошкольники и школьники в возрасте 4-8 лет должны были рассмотреть две фотографии ребенка, сидящего рядом с набором игрушек. На первой он находился в компании друга, а на второй - в одиночестве. Лицо героя снимка было скрыто, поэтому информацию о его состоянии дети получали в форме описания происходящей с ним ситуации. После знакомства с изображениями они должны были описать эмоции ребенка и обосновать свои предположения. На втором этапе им давалась дополнительная информация о контексте: ребенок на фото играл с другом в последний раз и после расставания ждал его возвращения в одиночестве.

"Исследователи обнаружили, что дети в целом распознавали более позитивное эмоциональное состояние, когда ребенок был изображен с другом, по сравнению с тем, когда он сидел один. Однако, когда ситуация была переосмыслена - предполагая, что друг уходит, тем самым делая их игру прощанием, - атрибуции детей стали заметно более негативными. И наоборот, видя ребенка, сидящего одного как человека, ожидающего возвращения друга, они меняли свои атрибуции с изначально негативного эмоционального состояния на более позитивное. Обнаруженная тенденция сохранилась для всех детей и указывает на то, что уже с четырехлетнего возраста дети используют ситуативные подсказки, чтобы сделать вывод о том, что может чувствовать другой человек", - говорится в сообщении.

При обосновании своих убеждений старшие дети чаще ссылались на контекст в сравнении с младшими, что говорит о развитии способности рассуждения, лежащей в основе эмоциональных суждений, также отметили в МГУ. Результаты указывают на то, что дети - не пассивные получатели эмоциональной информации. Они активно выстраивают свое понимание на основе информации о жизненных событиях.

"Интересно, что все дети продемонстрировали возросшую уверенность в своих эмоциональных оценках, когда им представили новую информацию о контексте ситуации. <…> Дополнительный контекст не только не вызвал путаницы, но и прояснил понимание эмоционального состояния другого человека", - подчеркнул Александр Веракса, заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследование провели ученые из РФ, США и Норвегии. Результаты опубликованы в International Journal of Behavioral Development.