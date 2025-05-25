В России предложили запустить в программу патронажа женщин после родов

Первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия") считает, что необходимо запустить программу послеродового патронажа женщин. Для начала такую программу можно было бы запустить в рамках полиса добровольного медицинского страхования, сообщила парламентарий ТАСС.

"Сейчас у женщины есть возможность после родов прийти и в женскую консультацию, и к акушеру-гинекологу, и на УЗИ. Но, говоря о послеродовом патронаже, мы имеем в виду несколько другое. Например, это посещение акушерок первые несколько дней после выписки из роддома, [чтобы] посмотреть, как она восстанавливается физиологически после родов, помочь ей с грудным вскармливанием и с решением, возможно, каких-то психологических вопросов", - сказала Буцкая.

Она отметила, что вопрос требует "обсуждений и решения".

"Возможно, мы проговорим, чтобы для тех женщин, которые застрахованы по ДМС своими работодателями, <...> вводить этот послеродовой патронаж. Покажем, как он эффективно и позитивно влияет на женщину после родов", - сказала депутат.

Буцкая добавила, что грудное вскармливание - это "серьезный процесс, который требует особого внимания".