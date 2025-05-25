В российских школах из расписания уберут предмет

Ученики 6-х и 7-х классов российских школ больше не будут изучать обществознание. Как сообщили в Минпросвещения, этот предмет уберут из расписания уже с нового учебного года. Затем его исключат из расписания и у 8-классников. Рассказываем, что школьникам будут преподавать вместо обществознания.

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Когда из расписания уберут обществознание

Российские школы поэтапно будут переводить на систему, когда обществознание изучают только в 9–11-х классах, написало РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

С 1 сентября 2025 года обществознание начнут преподавать, начиная с 8-го класса.

С 1 сентября 2026 года этот предмет исчезнет из расписания и 8-классников.

Учебный план в школах должен быть максимально гибким и отвечать современным вызовам, отметила в беседе с агентством директор Института развития, здоровья и адаптации ребёнка Елена Приступа.

Чем заменят обществознание в школах

По количеству часов программа у школьников останется такой же.

На место обществознания в расписание 6–8-х классов поставят историю, рассказывали ранее в Минпросвещения.

За счёт таких перестановок количество часов изучения истории вырастет с 340 до 476.

Как будут изучать обществознание в школах

На изучение обществознания останется только 34 часа в 9-м классе — по 1 уроку в неделю.