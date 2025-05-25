Что почитать с детьми

По выходным сотрудники московских читален рассказывают mos.ru о книгах, которые заслуживают места в домашней библиотеке. Александра Калибернова из библиотеки № 261 рекомендует произведения Ларса Клинтинга, Аньи Портин и других авторов.

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Малышам

«Кастор и Фриппе» Ларса Клинтинга

Для чтения с самыми маленькими хочу посоветовать удивительную историю о том, как однажды бобр-мастер Кастор решил разнообразить досуг своего ученика бобренка Фриппе и предложил поработать в мастерской. Фриппе с радостью согласился, ведь он уже многому научился у Кастора — шить, красить, столярничать. Фриппе стал превращать обыкновенные вещи, принадлежащие лесным зверям, в настоящие произведения искусства: сломанный велосипед стал цирковым унициклом, а халат — красивым шарфом.

Харизматичные бобры Кастор и Фриппе хорошо известны многим читателям — шведский детский писатель и художник Ларс Клинтинг создал серию книг, посвященную их дружбе и приключениям. Вместе они готовят пироги, выращивают фасоль, красят заборы — и делают это так вдохновляюще, что юные читатели наверняка захотят научиться тому же.

«Лис и Зайка» Сильвии Ванден Хейде

Эта история открывает серию книг о Лисе и Зайке, которые вместе с малышами разучивают новые слова и выражения. Начнут они с самого простого, и по мере развития сюжета фразы и лексика будут становиться сложнее. Но не переживайте: Сильвия Ванден Хейде обязательно объяснит, что означает то или иное слово, и ребенок легко все запомнит.

Книга очень красочная, увлекательная и забавная. Она поможет детям научиться читать и понимать окружающий мир легко, весело и радостно. Кроме того, они поймут, как это важно — дружить и помогать окружающим.

Детям постарше

«Радио Попова» Аньи Портин

Альфреду всего девять лет, но он уже хорошо знает, что такое одиночество. Маму он не помнит, а папа постоянно где-то пропадает, совсем не уделяя сыну внимания. Альфред уже привык к этим печальным обстоятельствам и научился самостоятельно справляться с трудностями.

Но однажды мальчик познакомился с Амандой, в доме у которой отыскалось старое радио. И тогда Альфред задумался: почему бы не начать передавать тайные послания по радио для всех забытых детей?

За эту книгу финская писательница Анья Портин получила литературную премию «Финляндия» в области детской и юношеской литературы.

Подросткам

«Кубик Рубика и пятый битл» Ханса Улава Хамрана

Что может ранить подростка сильнее, чем потеря любимого исполнителя? Для пятнадцатилетнего Андерса гибель Джона Леннона из «Битлз» стала ударом — мальчик был единственным в своей школе, кто открыто говорил о любви к этой группе, в то время как все остальные предпочитали другую музыку и смеялись над его вкусами.

К счастью, друзья Андерса поддержали его. В их числе оказался и забавный учитель математики по прозвищу Сосиска — тоже фанат группы.

Музыка не единственная тема, которой касается Ханс Улав Хамран. В книге также пойдет речь о дружбе, первой любви, отношениях с родителями и о том, как пережить первую в жизни потерю.

«Всё о приключениях Электроника» Евгения Велтистова

Если ваш ребенок еще не знаком с Электроником и его лучшим другом Сережей Сыроежкиным, то обязательно дайте ему эту книгу. Перечитать и вспомнить эти захватывающие приключения будет интересно и взрослым. А после того как перевернете последнюю страницу, обсудите, почему робот и мальчик стали друзьями и что между ними общего.

В книгу вошли четыре повести. Если ребенку понравится, посмотрите всей семьей и музыкальный трехсерийный фильм «Приключения Электроника», который режиссер Константин Бромберг снял по мотивам книги в 1979 году.

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