Сколько школьников сталкиваются с буллингом на регулярной основе

До 40% школьников сталкиваются с буллингом со стороны сверстников на регулярной основе. В классах с преобладанием детей миграционного происхождения риск травли вырастает в 1,5-2 раза, сообщили ТАСС в Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ) со ссылкой на проведенные исследования.

В Госдуме готовится законопроект о профилактике буллинга в образовательных организациях. Инициатор документа - председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев - предлагает ввести четкие рамки ответственности как для зачинщиков, так и для тех, кто систематически участвует в травле. Один из обсуждаемых пунктов - возможность изменения формата обучения для агрессоров: вплоть до перевода в специализированные учреждения.

"В классах с преобладанием детей миграционного происхождения риск травли вырастает в 1,5-2 раза. При этом буллинг может быть направлен как на ребенка-мигранта, так и от него - на носителей титульной культуры. В обоих случаях речь идет не о национальности, а о непроработанных механизмах интеграции и групповой адаптации. Анонимные опросы, проведенные в ряде образовательных учреждений в рамках исследования НГПУ, показывают: до 40% учащихся сталкиваются с насилием со стороны сверстников на регулярной основе", - сообщили ТАСС в НГПУ.

По мнению экспертов, подобные инициативы могут стать важным звеном в масштабной государственной системе по обеспечению безопасной образовательной среды, эффективного процесса социализации в целом. "Особое внимание уделяется классам с высоким уровнем межкультурных различий. Различие не в том, что "дети мигрантов" - плохие или хорошие, а в том, что именно в многонациональной среде уровень напряжения выше, а механизмы адаптации сложнее", - отметила декан факультета психологии вуза Ольга Андронникова.