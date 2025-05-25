Психолог рассказала, как подготовить ребенка к детскому лагерю

К лагерю ребенка нужно готовить специально, а если он едет впервые, стоит отнестись к этой задаче особенно внимательно, считает детский психолог Наталья Наумова.

Первое, что нужно выяснить, есть ли у вашего чада желание поехать в лагерь. Только добровольная поездка принесет пользу.

"Препятствиями могут быть страхи, тревоги, которые важно обсудить, проговорить. Если самостоятельно справиться не удается, то важно подключать психолога и разбираться, что же мешает ребенку отправиться в лагерь, отойти, отдалиться от родителей и проявить свою самостоятельность. Не каждый ребенок готов", - цитирует специалиста РИА Новости.

И еще один важный момент: маленький человек сам должен проговорить свое согласие ехать. Иначе он может утратить доверие к родителям и отношения между ними будут испорчены. Психолог объясняет, почему необходимо поддерживать ребенка. Мудрый родитель не обесценивает трудности, с которыми сталкивает жизнь малыша, делится своим опытом их преодоления. Право голоса должно быть даже у самого маленького ребенка.

"Нужно быть очень бережным и осторожным к детской психике и смотреть за состоянием ребенка, за желаниями ребенка", - говорит психолог Наумова.

По ее мнению, нельзя загонять человека в угол, То есть не надо принуждать, ставить в безвыходное положение. Взрослый всегда может заинтересовать своего ребенка, договориться с ним.