Куда исчезли готы и какие сообщества появляются сейчас

22 мая мир отметил день представителей субкультуры готов. «Вечерняя Москва» вместе с кандидатом психологических наук Ириной Раменковой выяснила, куда исчезли молодежные субкультуры и какие сообщества появляются сейчас.

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Если раньше альтернативные сообщества формировались десятилетиями, то сегодняшнее поколение создает их за неделю. Но суть остается: даже в цифровую эру человек ищет племя, которое скажет — «ты не один». Почему мы вступаем в эти «племена»? За каждым выбором стоит глубинный запрос психики:

«Мне нужно, чтобы меня увидели» (панки, киберготы) — протест как способ заявить о существовании.

«Мне нужно убежище» (готы, анимешники) — субкультура как кокон для ранимой идентичности.

«Мне нужно верить во что-то светлое» (хиппи, экоактивисты) — поиск смысла в идеализме.

«Мне нужно быть частью тренда» (хипстеры) — страх одиночества и потери в мире, где «быть не как все» уже мейнстрим.

Хиппи (1960-е): поэзия против пушек

На фоне вьетнамской войны и расовых конфликтов хиппи подарили миру утопию любви и единства. Их психоделические рубашки, фестивали и пацифизм — не просто стиль, а попытка сбежать из системы в мир, где главная валюта — доверие.

Панки (1970-е): бунтари на марше

В отличие от хиппи они не строили утопий, а били кулаком по столу. Психология панка — это бунт без надежды, где даже отчаяние становится искусством.

Металлисты (1970-е): длинные волосы и косухи

Металл часто называют «музыкой для изгоев», но сами металлисты видят в нем антидот от лицемерия. Лирика вращается вокруг свободы. Менее склонны к подавлению эмоций, так как музыка помогает перерабатывать гнев и печаль.

Готы (1980-е): красота в тени

Готика стала убежищем для интровертов, где можно легализовать «темные» мысли, не боясь осуждения.

Киберготы (1990-е): цифровые кочевники

Киберготы с их кислотными прическами и киберпанк-эстетикой — поколение, которое задумалось: а что, если мы уже частично машины? Их психология — поиск свободы в виртуальном пространстве.

Хипстеры (2010-е): ирония вместо всего

Поколение, которое играет в индивидуальность по шаблону. Их психология — парадокс: стремление выделиться, но так, чтобы это одобрили в соцсетях.

А как сейчас?

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