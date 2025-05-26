В Рособрнадзоре рассказали, где пройдет эксперимент с практикой на ЕГЭ

Эксперимент по введению практической части в ЕГЭ проведут в регионах, которые имеют нужное техническое оснащение. Об этом сообщил замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский, передает 26 мая ТАСС.

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Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что в ЕГЭ по естественно-научным предметам в течение трех ближайших лет могут ввести практическую часть. В первую очередь речь идет о физике, химии и биологии. Музаев отметил, что Москва готова стать регионом для апробации ввода экспериментальной части в ЕГЭ.

Круглинский пояснил, что для участия в эксперименте в первую очередь все школы должны быть обеспечены необходимым оборудованием, которое должно быть одинаковым, чтобы обеспечить равенство условий.

«Параллельно мы обсуждаем, где мы можем провести подобные эксперименты, и я думаю, что выбор будет в первую очередь на тех регионах, которые технологически будут к этому готовы», — приводит его слова агентство.

Как писала «Парламентская газета», Минпросвещения подготовило проект приказа, который конкретизирует полномочие общеобразовательной организации по выставлению оценок за поведение учеников.

Пилотный проект по введению оценок за поведение стартует 1 сентября 2025 года. Его участниками станут ряд школ в шести регионах: Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия.