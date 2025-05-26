Объяснено, почему учителей раздражают детские тренды из TikTok

Педагогов обычно напрягает все, что связано с детской самодеятельностью из-за глобального недоверия к детям, в том числе и новые тренды TikTok о ритуалах передачи туалетов от старших к младшим. Об этом для СМИ2 рассказал кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова Евгений Крашенинников. Ранее СМИ сообщили, что в российских школах набирает обороты новый тренд из TikTok: выпускники 11-х классов устраивают «торжественные» церемонии передачи туалетов младшеклассникам. Ритуал сопровождается вручением грамот и прослушиванием «туалетных гимнов».

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Крашенинников как психолог разобрал, что в подобных «церемониях» может смущать педагогов. И, в первую очередь, это само слово «туалет», про который не принято особо говорить. Однако, подчеркивает эксперт, есть простой способ понять, насколько директора интересуют реальные дети: если его заботит, к примеру, наличие туалетной бумаги в школьном туалете, «есть вероятность, что дети для него не просто цифры для отчета».

«Во-вторых, педагогов обычно напрягает все, что связано с детской самодеятельностью. Самодеятельностью в прямом смысле слова; речь не о непрофессиональном пении или хореографии, речь о делах, которые дети сами задумывают и сами реализуют, не ставя об этом в известность педагогов», — продолжает кандидат психологических наук.

В этом случае речь идет о «глобальном недоверии к детям», когда взрослые считают, что любое их самостоятельное дело таит в себе нечто противозаконное. В-третьих, нельзя исключать, что реальная опасность действительно есть, поскольку туалет — место относительно закрытое, в которое нельзя установить камеры, в котором нельзя постоянно следить за детьми. В этом случае важно знать, что же происходит в школе в реальности.

«Если передается «право управления туалетом», которое предполагает действительное поддержание порядка, то это точно эффективнее, чем множество классных часов про экологию и распеваний благостных пионерских песенок. А то, что «туалетные гимны» не соответствуют представлениям педагогов о прекрасном, не столь страшно: скачанные учителями из интернета стихи, читаемые детьми на утренниках, тоже грешат против норм хорошей поэзии. И лучше, если школьники проявят свою активность в карнавальных формах, фиксируя, как писал М.М. Бахтин, «материально-телесный низ», чем просто нацарапают гвоздем в том же туалете неприличное слово», — отметил Крашенинников.

Если же руководство школы, в которую «залетел» тренд TikTok все же категорически против происходящего, психолог советует придерживаться классики: «если нельзя отменить, то надо возглавить».

«Объявите общешкольный конкурс на лучшее проведение процедуры передачи старшеклассниками туалета с отдельными призами за тексты гимнов, оформление и массовость; назначьте день прослушивания и день конкурса, издайте приказ с составом жюри, в которое войдут представители педагогов, родителей и детей. Уверяю, у школьников тут же пропадет охота устраивать туалетные церемонии», — резюмировал эксперт.

Ранее «ГлагоL» сообщал, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посоветовал школьникам отказаться от выпускных в ресторанах. По его мнению, соседство в зале со взрослыми, употребляющими алкоголь, может стать плохим примером для детей.