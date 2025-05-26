Куда отправить ребенка на летние каникулы

Чем занять ребенка на каникулах, куда отправить? На этот вопрос каждый родитель отвечает как может: то ли в деревню к бабушке, то ли еще куда-то... «Вечерняя Москва» поможет с выбором.

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Летние каникулы — самое долгожданное время года для всех школьников. А вот родители каждый год ломают голову — что же делать с ребенком, чтобы он безопасно и полезно провел время. К счастью, в Москве в этом сезоне откроются городские и выездные лагеря. «Вечерняя Москва» собрала подборку платных и бесплатных вариантов, а также советы экспертов о летнем отдыхе.

Лето с «Гайдаром»

Дворец творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара приглашает детей на тематические смены: «Искусство без границ» (1–13 июня), «Лето открытий» (15– 27 июня), «В ритме лета» (29 июня — 11 июля), «ТехноГайдар» (13–25 июля), «Ньюландия» (27 июля — 9 августа), «Гайдар Спортивный» (2–15 августа).

— В стоимость входит трансфер от Дворца творчества до базы и обратно, питание, проживание в двух-трех-четырех— и пятиместных комнатах детских загородных лагерей «Лесные поляны» и «Дружба». Ребята смогут посещать бассейн, пользоваться спортивной и развлекательной инфраструктурой, а также будет осуществляться круглосуточная охрана и медицинское сопровождение, — рассказала директор Дворца творчества Надежда Куранина.

Во время смены с детьми работают опытные вожатые Городского совета вожатых образовательных организаций Департамента образования и науки города Москвы, региональной общественной организации детей и молодежи «Цивилизация юных», а также педагоги допобразования Дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара.

— Детей ждут увлекательные мастер-классы, множество спортивных игр, все разнообразие инфраструктуры (аудитории для занятий, спортивные площадки) и сувенирная продукция каждому участнику программы, — добавила Надежда Куранина.

Выездная смена длится 12 дней. Стоимость — 54 тысячи рублей (67 тысяч — с бассейном).

Смены Первых

Для ребят, которые в течение учебного года принимали активное участие в работе «Движения Первых», есть возможность по конкурсному отбору абсолютно бесплатно попасть на летние выездные Смены Первых. По словам Надежды Кураниной, сейчас еще можно успеть подать заявку на программы второй половины июня, а также в июле и августе.

В частности, подготовили смены «АРТ», «Герои спорта», «Держи курс на ЗОЖ», «Медиапоколение». Каждая смена рассчитана на школьников разных возрастов, а в августе пройдут две специальные смены для студентов колледжей Москвы.

— Для подачи заявки нужны минимум три сертификата о прохождении треков «Орлята России» за 2024/2025 учебный год, презентация «Я — Орленок России», а также портфолио достижений, которое включает участие в тематических конкурсах, фестивалях, проектах и других мероприятиях, соответствующих тематике, а также участие в деятельности «Движения Первых» на местном, региональном или федеральном уровнях, — уточнила директор Дворца творчества.

Смены пройдут в детском оздоровительном лагере «Орленок» в городе Звенигороде Московской области. Для детей организуют многоразовое питание и проживание в комфортных комнатах с 2–5-местным размещением.

Примечательно, что подготовке вожатых уделяют особое внимание. Главный специалист регионального отделения «Движения Первых» города Москвы Анна Эль-Джеши отметила, что организован строгий отбор вожатых, а тех, кто его проходит, обязательно ждут образовательный курс и тестирование.

— Сюда входят нормативно-правовые основы деятельности вожатого, его должностные обязанности, этика работы, занятия по психологии и командообразование — как из просто группы детей сделать настоящую команду, — поделилась Анна Эль-Джеши.

В рамках подготовки с будущими вожатыми изучают основы конфликтологии, ведь в лагере между детьми могут возникать конфликты. И вожатый должен уметь улаживать такие ситуации.

— Важный блок — это игротека вожатого. Вожатые разбирают, какие существуют игры, когда какую игру можно применить, и составляют свою игротеку, с которой они поедут на смену, — пояснила она.

И, конечно, все вожатые предоставляют медицинскую книжку, документ об образовании, справку об отсутствии судимости и о том, что человек не состоит на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере.

Городской досуг

Если не хочется или нет возможности выезжать из Москвы, то добро пожаловать в городской лагерь в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. Здесь уже много лет реализуется проект «Профильная четверть».

— Пять тематических смен для школьников от 7 до 17 лет, море впечатлений и пользы, новые друзья и никакой скуки — все это ждет ребят уже с конца мая. Программа смен включает: тематические мастер-классы, тренинги и творческие занятия, развитие «гибких» навыков, расширение кругозора, теплую дружескую атмосферу, опытных наставников и организованный досуг, — рассказала директор Московского дворца пионеров Елена Мельвиль.

Смены проходят с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, с питанием (завтрак и обед). Участие бесплатное — по конкурсу достижений — или на коммерческой основе.

Каждая смена — это отдельное приключение! Первая городская смена «К.О.Д.» стартует уже 26 мая. Ее участники окунутся в атмосферу прошлого, совершая детективное путешествие по этапам развития одного из самых вдохновляющих учреждений Москвы. Совместно с главным детективом современности, гражданином Воробьевым, ребята будут разгадывать загадки, распознавать шифры и искать следы, которые помогут раскрыть тайны, навсегда оставленные в истории дворца.

Вторая смена — «Профи» — будет посвящена разным профессиям. Школьники станут студентами университета «Профи», смогут принять участие в межкурсовых соревнованиях, создать студенческие организации, будут посещать пары и получать зачеты, а самое важное — готовиться к выпускному экзамену! Студентам предстоит преодолеть несколько симуляций, связанных с реальными задачами из профессий: организовывать «спасательную операцию», построить «мост», создать выставку.

Смена «Слово» будет интересна молодым исследователям и творцам, «Континент» погрузит ребят в большую экономическую игру, а во время смены «Восток» детям предстоит раскрыть тайны древних рукописей, разгадать загадки и секреты великих мастеров Востока.

В память о Великой Победе

Этим летом московские школьники могут поехать в детские палаточные спортивные лагеря, приуроченные к 80-летию Победы. Руководитель проекта по организации детских палаточных лагерей Московского центра воспитательных практик Олег Лукин рассказал, что первые тематические смены откроются 1 июня. Лагеря будут названы в честь выдающихся маршалов Советского Союза: «Жуков» расположится на территории полигона Алабино, «Рокоссовский» — в парке «Патриот», а «Василевский» — в Ногинском спасательном центре МЧС России.

— Среди подавших заявки будет отбор. В анкете нужно указать спортивные достижения, участие в туристических активностях и патриотических мероприятиях, — уточнил Олег Лукин.

Одна смена в каждом лагере длится 14 дней. Проект будет реализован в течение всего летнего периода, благодаря чему более 4,5 тысячи детей смогут принять в нем участие.

— Школьники 13–17 лет получат навыки ориентирования в лесной местности, тактической подготовки, научатся разводить костер, а самое главное — будут много общаться и взаимодействовать друг с другом. Конечно, все смены будут пронизаны тематикой Великой Отечественной войны — будем погружать ребят в эти исторические и столь важные для нашей страны события, — сказал Лукин.

Стоит отметить, что жить дети будут в больших современных палатках армейского типа. В каждой палатке созданы хорошие условия: на полу положен линолеум, кровати с матрасами и комплектом постельного белья, шкафы, тумбочки. Внутри также установят кондиционеры с возможностью как охлаждения в жару, так и обогрева в плохую погоду. Пятиразовое питание будет в стационарной столовой в большом шатре. Душевые модули, туалеты и умывальники также будут обустроены.

— Лагерь — это замечательная возможность организовать для ребенка полезный отдых. Важно, чтобы летом дети не были предоставлены сами себе, а все-таки чем-то заняты и находились под присмотром взрослых в целях безопасности, — отметил Олег Лукин.

Участие в этом проекте бесплатное, но есть конкурсный отбор.

Светлана Борзакова, врач-педиатр Детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой Департамента здравоохранения Москвы:

— Выбирать лагерь, в который вы планируете отправить ребенка, надо очень внимательно. В первую очередь лагерь должен быть официально зарегистрирован и включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления — это значит, что он прошел санитарную проверку, имеет антитеррористическую, противопожарную защиту и медицинское обслуживание. На территории обязательно должен быть медпункт с врачом или медсестрой — и четкий план действий, если ребенку станет плохо. Кроме того, стоит обратить внимание на чистоту душевых, корпусов, столовой — инфекции часто начинаются с грязных поверхностей. Узнайте у администрации заранее, как организовано питание — есть ли возможность питания детей с аллергией, как хранят продукты. Если есть бассейн — уточните, как обеззараживают воду. Программа отдыха должна быть по возрасту и силам ребенка, особенно если у него есть хронические заболевания. И, конечно, читайте отзывы — они расскажут правду о том, как в лагере заботятся об активном отдыхе, справляются с простудами и ушибами.

Как не заболеть в лагере:

Уход за зубами — не забываем про щетку, пасту и зубную нить.

Не делиться кружками и щетками — объясните, почему это важно. Лучше собрать индивидуальный гигиенический набор.

Одежда и обувь по погоде — чтобы не было ни перегрева, ни переохлаждения.

Часто мыть руки — особенно перед едой и после прогулок. Возьмите с собой антисептик, если нет доступа к воде.

Осторожно с едой из дома. В лагере все должно быть термически обработано. Скоропортящиеся продукты (например, молочные) ребенку не давайте.

Иммунитет — достаточный сон, двигательная активность, в том числе прогулки помогут укрепить иммунитет, за пару недель до поездки можно пропить витамины (посоветовавшись с врачом).

Только бутилированная или кипяченая вода — особенно важно в лагерях с водоемами.

Чистота в лагере — уборка и дезинфекция — обязательны.

Необходимые обследования:

осмотр у педиатра (в рамках справки 079/у) — чтобы убедиться, что нет никаких острых заболеваний;

соскоб на энтеробиоз (глисты) — особенно если в лагере есть бассейн;

анализ кала на яйца глистов;

проба Манту или Диаскин-тест, сделанные в течение последних 12 месяцев. Подросткам — результат флюорографии грудной клетки или тест T-SPOT;

если лагерь спортивный, может потребоваться консультация детского кардиолога, ЭКГ.

А некоторые лагеря просят ПЦР-тест на COVID-19 за 1–2 дня до смены.

Что взять с собой в лагерь

Предметы личной гигиены:

шампунь, мочалка и мыло (лучше жидкое);

зубная щетка и паста;

расческа;

щипчики для ногтей или маникюрные ножницы;

для мальчиков-подростков — бритвенные принадлежности;

для девочек-подростков — предметы интимной гигиены;

влажные салфетки и бумажные носовые платки;

спрей или крем от комаров;

солнцезащитный крем.

Одежда:

футболки. Количество зависит от степени аккуратности ребенка. Если у него с этим все в порядке, то достаточно 5–7 штук;

шорты — 2–3 штуки. Для девочек можно добавить юбки и/или платья в том же количестве;

легкий джемпер — 1–2 шт.;

костюм для спорта или отдельно спортивные штаны — 1 шт.;

джинсы — 1–2 шт.;

ветровка или дождевик — 1 шт.;

нижнее белье — по 1 шт. на каждый день отдыха. Если ребенок уже достаточно самостоятелен и умеет стирать вручную, то будет достаточно 5–6 шт., в этом случае не забудьте про мыло для стирки;

носки — по 1 паре на каждый день отдыха. Для ребят, кто умеет самостоятельно стирать, будет достаточно 5–6 пар;

легкая пижама — 1 шт.;

плавки для мальчика, купальник для девочки — 2–3 шт.;

головной убор (кепка, панама — в зависимости от предпочтений ребенка) — 2 шт.;

нарядная одежда на случай праздничных мероприятий, в том числе аксессуары и элементы карнавальных костюмов.

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