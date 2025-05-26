За какие правонарушения детей могут наказать родителей

Родители обязаны не только заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей, но и несут ответственность за их воспитание и развитие.

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В беседе с ИА RuNews24.ru юрист Светлана Стрежнёва отметила, что это регламентировано статуей 63 Семейного кодекса Российской Федерации.

Бывают ситуации, когда при надлежащем исполнении родителями своих обязанностей, несовершеннолетние все же допускают проступки, за которые законодательством может быть предусмотрена административная ответственность и (или) гражданско-правовая ответственность за причиненный вред (ущерб).

«Необходимо помнить, что административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения правонарушения 16 лет (ч. 1 ст. 2.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) и с указанного возраста административную ответственность ребенок будет нести самостоятельно. Но если он не достиг указанного возраста и находится в состоянии опьянения, распивает алкогольную продукцию, либо потребляет наркотические средства/психотропные вещества без назначения врача, его родители могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ с назначением штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей», - отметила собеседница издания.

Если все же проступок ребенком совершен из-за неисполнения (ненадлежащего) исполнения родителями своих обязанностей, то родители могут быть привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, добавила юрист.

Гражданско-правовая ответственность родителей за действия детей отличается в зависимости от возраста ребенка. Так, если ребенок малолетний (до 14 лет), то родители полностью отвечают за причиненный им вред. Если малолетним вред причинен во время, когда он временно находился под надзором (образовательной/медицинской или иной организации либо лица, осуществлявшего надзор над ним на основании договора), то за причиненный вред отвечает организация либо это лицо (статья 1073 Гражданского кодекса Российской Федерации).

«Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях. Только если у ребенка нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вредя, вред возмещается полностью или в недостающей части его родителями (ст. 1074 ГК РФ)», - уточнила Светлана Стрежнёва.

Родители, а также организация либо лицо, под надзором которых находился ребенок, могут быть освобождены от гражданско-правовой ответственности по деликатным обязательствам, то есть обязательствам вследствие причинения вреда, только если докажут, что вред возник не по их вине.