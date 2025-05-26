В школах предложили установить вендинговые автоматы с полезной едой

Школы могут стать перспективным местом развития вендинговых аппаратов с полезной едой, а они, в свою очередь, послужат альтернативой питанию в столовых. Об этом 26 мая заявил член правления Союза операторов торговых автоматов (СОТА) Александр Шулаков на совещании в Совфеде по теме «Проблемы и перспективы развития автоматизированной торговли в РФ».

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По его словам, объединение сейчас разрабатывает проект организации здорового питания в школах полного дня. Однако за время разработки проекта выяснилось, что в России, по сути, нет производителей здоровой еды, которая отвечала бы требованиям качества и безопасности и которую можно было бы продавать детям.

«Наш проект формирует культуру здорового питания среди школьников, поскольку им станут доступны качественные и безопасные продукты. Но для этого потребуется широкая поддержка производителей здорового питания, а также создание устойчивого сбыта продукции», — отметил Шулаков.

Представитель отрасли уточнил, что полезные продукты в школьных автоматах помогут снизить риск возникновения ожирения и других заболеваний у детей. Ученики перестанут покупать вредные снеки за пределами школы, а очереди в буфетах сократятся. Кроме того, у них будет возможность поесть вечером, так как в школах полного дня столовые обычно закрываются после 15 часов.

Шулаков отметил, что для бизнеса, в свою очередь, это огромный и перспективный рынок, так как для 40 тысяч российских школ потребуется закупить около 60 тысяч вендинговых автоматов. Реализация такого проекта также создаст новые рабочие места, повысит уровень производства российского оборудования. Кроме того, число предпринимателей в вендинговой отрасли может вырасти еще на 30 процентов только благодаря школам.