Детский омбудсмен не одобрила «карательный» подход органов опеки

Социальные службы часто принимают слишком жестокие решения, когда выносят решение об опеке. Об этом рассказала уполномоченная при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

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Она отметила, что органы опеки зачастую торопятся со своим решением. Они могут проигнорировать наличие кровных родственников или слишком быстро лишить родителей прав на воспитание детей. Омбудсмен добавила, что небольшая помощь семьям могла бы снизить число сирот.

«С такими историями мы сталкивались не раз: когда планы работы с семьями чисто формальные, для "галочки", когда превалирует карательный, обвинительный подход. А реальную помощь семье — с ремонтом жилья, трудоустройством, оформлением пособий, лечением от зависимости, реабилитацией и т.д. — никто не оказывает», — заявила Львова-Белова в разговоре с aif.ru.

По ее словам, аудит в 2024-2025 годах помог сократить число детей, которые были вынуждены расти без родителей. Она подчеркнула, что их количество снизилось с более 60 до менее чем 54 тысяч.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила в беседе с НСН, что государство должно делать все, чтобы не лишать ребенка кровных родителей.