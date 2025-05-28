Врач прокомментировал идею разместить торговые автоматы в школах

В российских школах хотят установить вендинговые аппараты для продажи полезной пищи учащимся. Однако эта идея противоречит сама себе, так как по-настоящему полезные продукты имеют очень короткий срок хранения, а значит их нельзя реализовывать в подобных торговых аппаратах, заявил врач-педиатр, иммуногенетик Игорь Кашаба вв беседе с Общественной Службой Новостей.

Любые «условно здоровые» продукты питания, которые планируется реализовывать через подобные автоматы, придется сначала подвергнуть обработке для длительного хранения, в противном случае они быстро стухнут, пояснил специалист.

«Даже бутерброды, которые продаются в магазинах, имеют ограниченный срок годности. Вендинговые автоматы по своей задумке не приспособлены для того, чтобы там хранились продукты ограниченного срока хранения, например, в сутки», — подчеркнул он.

Такие вендинговые аппараты устанавливаются исходя из того, что хранить продукты в них можно минимум неделю, а как раз в этом случае речи о здоровом питании быть не может, заключил врач.

Напомним, проект по установке вендинговых аппаратов в российских школах разрабатывает Союз операторов торговых автоматов (СОТА). По словам авторов идет, акцент планируется сделать на здоровой пище, которая будет отвечать всем требованиям безопасности и при этом будет вкусной для детей. Идею создания сети автоматов со здоровой едой на базе школ уже одобрили в Минпросвещения, предложив также наносить на товары информацию о составе и калорийности продуктов. В СОТА подчеркнули, что в целом для 40 тыс. школ необходимо закупить порядка 60 тыс. торговых автоматов, что станет хорошим трамплином для развития бизнеса в данной отрасли.