Эксперт призвала родителей «не нагнетать» обстановку перед ЕГЭ

В период подготовки к экзамену необходимо показывать ребёнку свою любовь.

Он должен знать, что оценка не повлияет на «внутренний мир семьи». Таким мнением детский омбудсмен столицы поделилась в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«К этому действительно надо готовиться, как к любому ответственному шагу, но при этом не надо забывать о том, что всё в этой жизни начинается с любви. Но любить нельзя начать перед ЕГЭ. Слышать своего ребёнка перед ЕГЭ нельзя начать, его надо просто всегда любить и всегда уважать и слышать. Мой самый главный совет родителям — ни в коем случае не нагнетать, даже если вам очень тяжело. Выйдите на улицу, идите гуляйте, отстаньте от ребёнка. Уже всё равно все знания получены, тетрадки закрыты, учебники закрыты, и человеку надо сосредоточиться. Вам надо только одно — его правильно поддержать, создать доброжелательную атмосферу и говорить о том, что вы в него верите. Это всего лишь одно из маленьких испытаний, которые будут в его жизни. Пройдёт он его? Пройдёт. Не пройдёт? Вы же не будете его любить меньше. Он должен точно знать, что эта оценка никак не повлияет на ваш внутренний мир семьи».

Ранее Сергей Кравцов сообщил о стартовавшем без сбоев и утечек основном периоде ЕГЭ. Для этого была проведена соответствующая подготовительная работа, пояснил министр просвещения.