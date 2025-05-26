Певцов потребовал ужесточить контроль за детским киноконтентом

Современные детские фильмы не отвечают стандартам качества, и контроль за их производством следует усилить. С таким заявлением выступил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов 26 мая в Госдуме на гражданском форуме фракции «Справедливая Россия — За правду» на тему защиты детей от деструктивного влияния.

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Парламентарий резко раскритиковал современную российскую киноиндустрию за производство некачественных и вредных для детей фильмов. В качестве примера таких фильмов Песков привел картину, в которой «главный герой — то ли самовлюбленный петух, то ли фазан, который как был дураком, так и остается им до конца истории».

По его словам, подобные фильмы демонстрируют отрицательных персонажей без нравственного развития и подают молодежи опасный пример, и таких вредоносных фильмов сейчас много.

Депутат выразил обеспокоенность тем, что Министерство культуры, по его мнению, не контролирует качество детского контента, а лишь формально выдает прокатные удостоверения.

«Цензура необходима. Это касается наших детей», — сказал Певцов, призвав ввести жесткие требования к фильмам для детской аудитории.

Участники форума обсудили меры по усилению контроля за кинопродукцией и другими медиа, ориентированными на подрастающее поколение. По мнению Певцова, только строгий отбор контента позволит оградить детей от вредного влияния и сформировать у них правильные ценностные ориентиры.