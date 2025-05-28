Россияне стали чаще отправлять своих детей в зарубежные учебные туры

В 2025 году спрос на учебные туры для детей среди россиян увеличился на 10–20%, в числе новых направлений – Китай, Канада и Южная Корея. Об этом сообщила руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху Татьяна Иванова на пресс-конференции.

«Спрос увеличился в детские зарубежные лагеря от 10 до 20%. Родители обычно отправляют детей на Мальту, Кипр – это прежде всего учебные туры, языковые. Из новых направлений – Китай, Южная Корея. Очень большой спрос на Лондон и из новых направлений также Канада», – сказала Иванова.

Она добавила, что в этом сезоне родители стали выбирать для детей лагеря рядом с домом.