Названы самые популярные имена для новорожденных в России в 2025 году

Реестр ЗАГС опубликовал список самых популярных, а также самых необычных имён среди новорождённых девочек и мальчиков в 2025 году.

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Лидером среди девочек уже не первый год остаётся София. По состоянию на 26 мая в этом году в России это имя получили 8058 малышек. Второе место заняла Ева (6960 детей), третье — Анна (6615). Также в пятёрку вошли имена Мария (5940) и Варвара (5927).

Среди мальчиков чаще всего выбирали имя Михаил — его дали 9316 детям. На втором месте — Александр (8245), на третьем — Артём (7397). Замыкают топ-5 Матвей (6322) и Тимофей (6051).

Если говорить о самых редких именах, то в 2025 году отличились следующие имена для девочек: Рухиябону, Далина, Джалия, Марцелина и Мохрухсор. Среди мальчиков необычными именами стали Хемра, Чагыл-Сулус, Даниэль-Марк, Марк-Габриэль и Бусси Емрис.