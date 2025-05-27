Омбудсмен призвал ввести службы примирения для борьбы с буллингом

Дети зачастую не в состоянии разрешить противоречия без помощи взрослых.

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Учителя не должны проявлять к подросткам безразличие. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила детский омбудсмен столицы.

«Самая ужасная фраза: "дети сами разберутся". Это то же самое, что сказать "моя хата с краю, ничего не знаю, вы там как-нибудь сами". Это такое предательство. Причём профессиональное педагогическое предательство, когда они говорят: дети сами разберутся. Даже если вам потом не надо вмешиваться, вы сначала убедитесь в том, что дети в состоянии данную конкретную ситуацию разрешить своими силами. Почему я всегда за то, чтобы в школах были службы примирения. Почему я всё время говорю о том, что детей надо учить медиации. Что такое медиация — это абсолютный навык, чёткий навык, как уметь договариваться. Потому что буллинг как раз начинается от того, что кто-то с кем-то не может договориться. Один молчит, терпит, а другой нападает».

Ранее Татьяна Буцкая предложила решить проблему буллинга в школах с помощью медиаторов. Они не должны быть штатными сотрудниками учебного заведения. Это поможет обеспечить справедливость и объективность при урегулировании конфликтных ситуаций.

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