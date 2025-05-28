Почему не нужно ставить оценку за поведение первоклассникам

Улучшить дисциплину и концентрацию внимания поможет физическая активность.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила детский омбудсмен столицы.

«Мне не нравится эта история с оцениванием поведения ребёнка в школе. Это не значит, что я категорически против. Оценка и оценивание — это разные вещи. Чтобы оценивать поведение ребёнка, нужны чёткие критерии. А кто будет это оценивание проводить? Для меня всё это непонятно. Я ещё ни одного нормального документа не видела, который бы абсолютно соблюдал права детей. Если ребёнок приходит в школу — что, сразу с неудовлетворительной оценкой может быть в первом классе? Если ребёнок ёрзает, отвлекается, убегает, ему надо не «неуд» ставить, а вызывать на психолого-педагогический консилиум. Потому что все дети разные: кто-то готов к школе и может сидеть 40 минут с прямой спиной, а кто-то в силу своих физиологических особенностей сделать это не может. Не «не хочет», а не может. И для этого есть другие инструменты, которые развивают внимание, усидчивость. Спорт хорошо на это влияет».

Ранее Ярославская рекомендовала баловать детей вкусной едой перед сдачей ЕГЭ. Сладкое или фастфуд помогут уменьшить стресс в период подготовки к экзаменам, считает детский омбудсмен.

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