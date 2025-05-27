Эксперты назвали распространенные ошибки школьников на ЕГЭ

Эксперты провели исследование и выяснили, какие ошибки чаще всего совершают выпускники в ходе сдачи ЕГЭ, в том числе те, кто хорошо подготовлен к экзаменам.

Часто у учащихся возникают трудности при заполнении бланков, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные образовательной платформы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул».

«Например, добавление лишних символов, неразборчивый или мелкий почерк, занесение двух ответов в одну позицию бланка, пропуск клеточек или позиций бланка, некорректный перенос ответов», — отмечают специалисты.

Кроме того, ученики могут зацикливаться на сложных задачах, тратя на них слишком много времени, и нервничают из-за этого.

При сдаче русского языка школьники допускают ошибки в орфографии и пунктуации, а на математике теряют знаки и неверно употребляют тригонометрические формулы.

Ранее шеф-редактор EdTech-компании «Лань» Екатерина Позднякова рассказала, что в ходе подготовки к ЕГЭ вместо изнурительной зубрёжки выпускникам стоит использовать более эффективные методики для запоминания учебного материала.