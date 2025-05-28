Роскомнадзор заблокировал материалы о продаже ответов на ЕГЭ

Роскомнадзор с сентября 2016 года удалил или заблокировал уже более 800 материалов в сети с информацией о продаже ответов на вопросы единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Как напомнили в ведомстве, в рамках реализации статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзор ограничивает доступ к информации о продаже ответов на вопросы ЕГЭ и ОГЭ на основании судебных решений.

"Всего по данной тематике с сентября 2016 года заблокировано или удалено 828 материалов", - сообщили в ведомстве, добавив, что из общего количества в 2024 году выявили и удалили 64 материала, а с начала 2025 года - 60 материалов.

Ранее эксперты Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде рассказали ТАСС о самых популярных схемах мошенников, которые они используют в период проведения госэкзаменов. Излюбленные способы - звонки из Минпросвещения и Минобразования, а также массовая продажа "ответов" через мессенджеры и группы в соцсетях.