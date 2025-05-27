Специалист Шулаков: вендинговые автоматы помогут школьникам питаться правильно

Газета.Ru

В школах планируется установить торговые автоматы, сделав их альтернативным источником питания детей – соответствующий проект разрабатывает Союз операторов торговых автоматов (СОТА). Акцент планируется сделать на здоровой пище, которая будет отвечать всем требованиям безопасности и при этом будет вкусной для детей, уточняет «Парламентская газета» со ссылкой на представителя организации.

В школах планируют установить торговые автоматы со здоровой едой
© РИА Новости

Для вендинговых аппаратов школы станут перспективным местом развития, отметил член правления СОТА Александр Шулаков. По его словам, сейчас специалисты уже продумывают проект организации правильного питания в школах полного дня, причем они уже успели столкнуться с важной проблемой – отсутствием производителей здоровой еды высокого качества.

«Наш проект формирует культуру здорового питания среди школьников, поскольку им станут доступны качественные и безопасные продукты, — отметил специалист. — Но для этого потребуется широкая поддержка производителей здорового питания, а также создание устойчивого сбыта продукции».

Продажа в автоматах полезных продуктов позволит уменьшить потребление детьми вредных снеков и сладостей, и, как следствие, снизить риск развития у них ожирения и прочих заболеваний. К тому же, такой подход сократит очереди в буфетах, позволит школьникам поесть в вечернее время, когда столовые уже закрыты, считает Шулаков.

В целом для 40 тыс. российских школ необходимо закупить порядка 60 тыс. торговых автоматов, что станет хорошим трамплином для развития бизнеса в данной отрасли. Более того, количество предпринимателей в вендинговой отрасли может увеличиться на 30% за счет учебных заведений, подчеркнул представитель СОТА.

Идею создания сети автоматов со здоровой едой на базе школ уже одобрили в Минпросвещения. Также в ведомстве предложили наносить на товары специальные QR-кодами, пройдя по которым дети смогут узнать состав и калорийность продуктов.

«Из этого можно составлять рекомендации к питанию для детей, которые страдают ожирением и другими заболеваниями», — отметила замдиректора департамента цифровой трансформации и приоритетных проектов Минпросвещения Елена Ложкина.

Реализацию инициативы необходимо обсудить с региональными ведомствами и представителями отрасли, после чего нужно будет создать специальную рабочую группу по вопросу развития вендинга в школах, заключила Ложкина.

До этого в Госдуме выступили с инициативой проиндексировать субсидии, предоставляемые регионам на организацию горячего питания для учащихся начальных классов с учетом уровня инфляции. Подчеркивается, что отсутствие индексации субсидий приводит к ежегодному сокращению финансирования в реальном выражении, что, в свою очередь, сказывается на качестве питания школьников. По данным авторов законопроекта, на сегодняшний день реальном выражении субсидии на горячее питание из бюджета страны сократились на 7,5%.