Педагог объяснила, как стресс влияет на результат экзамена

Финалист конкурса «Учитель года России — 2024», преподаватель истории и обществознания Анна Борисова рассказала, что неизбежный стресс во время экзамена не должен перерастать в ужас.

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В беседе с aif.ru эксперт отметила, что важно не создавать вокруг экзаменов атмосферу страха и тревоги, которая может затруднить процесс мышления.

«Дети, находящиеся в состоянии тревоги, хуже справляются с задачами, чем те, кто получает поддержку и успокоение. Хотя они обладают такими же способностями», — сказала Борисова.

По словам специалиста, открытое общение родителей со своими детьми поможет снизить уровень тревожности и позволит создать атмосферу поддержки и понимания.

«Важно донести до детей, что даже проваленный экзамен — это не катастрофа. Каждая неудача — это возможность сделать ещё одну попытку», — сказала эксперт.

Ранее практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова посоветовала детям соблюдать режим дня и высыпаться в период сдачи экзаменов.