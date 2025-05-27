Кто отвечает за безопасность школьников на выпускном

Школьный выпускной могут омрачить самые разные события — от драки и сломанного носа до разбитых телефонов и отравления. В подобных ситуациях первым делом ищут ответственного — с кого спрашивать и от кого требовать возмещения вреда. Оказаться им может представитель школы, родитель или сам ребёнок, в зависимости от условий. Как это работает, «Секрет» узнал у юристов.

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Отвечает ли школа за детей на выпускном

Согласно ч. 7 ст. 28 Закона об образовании, образовательная организация несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы. Процесс освоения завершается итоговой аттестацией (экзаменами), поэтому к выпускному школа перестаёт отвечать за детей. И неважно, где именно проходит выпускной — в стенах школы или нет.

«Ответственность образовательного учреждения за вред, причинённый обучающимся при нахождении в нём, [предусмотрена] (только для случаев, когда вред причинён малолетним лицом, то есть не достигшим 14 лет. Соответственно, для определения субъектов ответственности за причинённый вред, если причинителю вреда исполнилось 14 лет, не имеет значение, был ли причинен вред в рамках официально проводимого в стенах образовательного учреждения выпускного вечера или в рамках празднования за пределами образовательного учреждения», — Евгений Вялых, ведущий юрист МКА «Бородин и партнёры».

В то же время в ходе вручения аттестатов, если церемония проводится в школе, ответственность за детей будет всё же лежать на её администрации.

«Во время официальной части ответственность за жизнь и здоровье, поведение их участников несёт администрация школы, именно она должна обеспечить безопасные условия, пока мероприятие проходит в её здании и под её контролем», — Евгения Данилова, юрист.

Когда на выпускном за детей отвечают родители, а когда — сами дети

Здесь ключевую роль играет возраст выпускников. Поскольку выпускники даже из 9-го класса обычно старше 14 лет, они самостоятельно несут ответственность за причинённый вред на общих основаниях.

Например, если на празднике двое 16-летних выпускников подрались и один из них серьёзно травмировал другого, его привлекут к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью (средней степени или тяжкого). Делать скидку на возраст не будут.

Если речь будет идти о финансовой компенсации, к возмещению могут подключить и родителей.

«В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред [должен быть] возмещён полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине. Причём эти лица должны быть привлечены к участию в деле в качестве соответчиков», — Евгений Вялых.

Предположим, 17-летний школьник разбил на выпускном смартфон своего одноклассника. Возмещать ущерб должен он, но если у него нет такой финансовой возможности, это придётся делать его родителям.

Если выпускнику уже есть 18 лет, родители вообще будут ни при чём. В таком случае бывший школьник уже полностью дееспособен и сам отвечает за свои действия.

При этом родители будут отвечать за безопасность детей (но не в случаях, когда они пытаются навредить друг другу), если мероприятие пройдёт на арендованной площадке.

«Выпускные вечера сейчас достаточно часто проводят в ресторанах, на базах отдыха, в арендованных помещениях. В таких случаях организаторы (обычно это родители) несут полную ответственность за безопасность детей, особенно если они арендовали помещение, наняли транспорт или персонал», — Евгения Данилова.

Если же ребёнок получит случайную травму в день выпускного во время самостоятельной прогулки, то речь, скорее всего (например, споткнётся и сломает ногу), будет идти о несчастном случае.

Выпускники и алкоголь: что грозит за распитие спиртного

Несовершеннолетние не имеют права употреблять спиртные напитки вне зависимости от того, где проходит выпускной — в школе, кафе или на уличной площадке. Если попадутся школьники до 16 лет, это грозит их родителям штрафом в размере от 1500 до 2000 рублей.

Если речь идёт о подростках старше 16 лет, то здесь в ход пойдут другие административные статьи:

распитие алкоголя в запрещённых (общественных) местах и несовершеннолетними — штраф от 500 до 1500 рублей;

появление в общественных местах в состоянии опьянения — штраф от 500 до 1500 рублей или административный арест до 15 суток.

К совершеннолетним выпускникам вопросов не будет: с 18 лет покупка и употребление спиртного в России абсолютно законны.