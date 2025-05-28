Психолог ответила, что нужно предпринять для искоренения школьного буллинга

О причинах конфликтов между школьниками и о том, как избежать травли одноклассников, "РГ" рассказала Светлана Галиева, руководитель пермского Центра психолого-педагогического консультирования "Родительский университет".

Светлана Юрьевна, сейчас много говорят о буллинге, то есть издевательствах, злых насмешках над детьми со стороны ровесников. В чем причина такого поведения? Ведь, как правило, те, кто совершает подобные неприглядные поступки, вне школы ведут себя как обычные подростки.

Светлана Галиева: Почти всегда в основе лежит невоспитанность, элементарное отсутствие представлений о добре и зле. Еще одним источником, но очень редко, могут стать особенности личности ребенка - низкий уровень эмпатии, а также различные патологии характера, личности. Один восьмилетний мальчик учился в школе с углубленным изучением иностранных языков. Класс был сильный, но ребенок не отличался хорошей успеваемостью. Травля началась после того, как мальчик подвел одноклассников на интеллектуальной игре: неправильно выкрикивал ответы, предварительно не подняв руку. Сначала парнишку просто обзывали, потом начали прятать его верхнюю одежду, бросали в унитаз письменные принадлежности. Класс не выдавал зачинщиков. К третьей четверти собрали конфликтную комиссию, однако это не помогло. Родителям пришлось переводить сына в другую школу. Психологи и педагоги выделяют несколько причин травли: желание доминировать, неспособность мирно выражать эмоции и противостоять проблемам, низкая самооценка, когда ребенок через унижение другого хочет повысить собственную значимость. Через грубые выходки школьники пытаются вписаться в определенную компанию. Другой повод -жертва чем-то отличается от сверстников (внешность, черты характера, интересы, социальный статус). Помню девочку 14 лет: скромная, интроверт, обожала анимэ. Близких друзей у нее не было. В закрытой литературной группе она написала о своей жизни - мысли пессимистичные, пассивно-агрессивные. Пост увидела одноклассница. После этого игнорирование перешло в травлю: с девочкой отказывались работать в паре на занятиях, ставили подножки на физкультуре, били по спине, измазывали помадой блузку, однажды вылили в портфель воду с красками на уроке рисования. Сейчас конфликт разрешен, после консультации с психиатром ребенок перешел на домашнее обучение. Кроме того, специалисты отмечают негативное влияние семейных неурядиц и непонимания, с которыми подростки сталкиваются дома: задиры нередко растут в обстановке, где насилие и грубость норма.

Что такое буллинг - лишь подростковая шалость? Достаточно ли уговоров, чтобы остановить враждебно настроенного оппонента, или необходимы более жесткие санкции?

Светлана Галиева: Да, бывает, это шалость, вышедшая из-под контроля, поскольку подростки, как правило, не способны предвидеть результат своих действий. Но зачастую безобидные, на первый взгляд, проделки заканчиваются вмешательством правоохранительных органов. Вот пример: второклассник терроризировал класс. Не найдя общего языка с учениками, он стал кидать в ребят стул, угрожал циркулем. В знак протеста в один из дней дети не пришли на занятия. Разбирательства дошли до прокуратуры. В итоге мальчика перевели в другой класс, и сейчас на него никто не жалуется. Я считаю, бороться с буллингом нужно воспитательными мерами. Однако всегда следует соразмерять проступок и следующее за ним наказание, чтобы не переусердствовать. Правда, как оценивать оскорбления, унижения? Что будет достаточной карой - оскорбление в ответ? Важно выяснить причины травли и начинать именно с них, а это длительный процесс. Уровень морали и нравственности не корректируется за одну или даже две беседы. Требуется достаточно трудоемкое исправление поведения подростка, то есть перестройка базовых основ личности, поскольку нравственность - это то, что "питает" каждого человека. При этом ребенок должен понять, что такое ответственность, порядочность, уважение, осознать, какие чувства испытывает жертва и каковы последствия оскорбления.

Что предпринять, чтобы искоренить школьный буллинг или хотя бы свести его к минимуму?

Светлана Галиева: Во-первых, начать с семьи! Я в этом уверена. Но родительство - не встроенная, готовая опция, ему надо учиться. Отцу и матери бывает тяжело признать: любимый ребенок - агрессор. Откровенно говоря, быть честным родителем в такой ситуации сложно. В свою очередь, учителям следует отличать обычную ссору от чего-то более серьезного. Мы знаем немало случаев, когда учитель вел себя непрофессионально, что осложняло ситуацию, поэтому подготовка педагогов, в том числе психологическая, конфликтологическая, - второй важный шаг в деле искоренения травли. Ну и, в-третьих, важно возродить воспитательную функцию всего общества, не только системы образования, но и различных организаций, даже дворовых сообществ. Нам всем необходимо научиться говорить на одном языке, определять личные границы и понимать, какие действия допустимы в отношении конкретного человека, а что абсолютно противопоказано.

Стоит ли отправлять "плохих" детей в спецучреждения?

Светлана Галиева: Мой опыт работы в закрытых спецшколах, центрах временного содержания несовершеннолетних правонарушителей показывает: для некоторых детей пребывание в них благо, но речь идет прежде всего о социальных сиротах, с которыми не справились школы и чьи родители ведут асоциальный образ жизни. Подчеркну: везде и всегда в качестве воспитателей должны выступать уважаемые и авторитетные люди, а не учреждения.

И все-таки, Светлана Юрьевна, какова миссия пап и мам в таких непростых ситуациях?

Светлана Галиева: Смотря о чьих родителях идет речь - пострадавшего или нападающего. Но, безусловно, их главная цель - защитить свое чадо, в чем-то от других, в чем-то от самого себя. Именно отец и мать закладывают у ребенка основы эмоционального интеллекта, который помогает осознавать свои чувства: гнев, отчаяние, бессилие, учит справляться ними, просить о помощи. Родитель несет ответственность перед ребенком и перед собой за то, чтобы довести ситуацию до логического завершения - прекращения буллинга и восстановления психологического благополучия ребенка. А успех зависит от поддержания конструктивных отношений с конфликтующими сторонами, педагогами, детским коллективом, школьным инспектором, психологом. В свою очередь, задача учебного заведения и властей - проявить принципиальный подход, не замалчивать проблему. Необходимо подключать к разрешению разногласий не только школьных специалистов, но и экспертов: медиаторов, кризисных психологов или авторитетного, значимого для подростков человека, например, спортивного тренера. В любом случае взрослые, наделенные властью, должны быть на стороне детства.

Справка "РГ"

В Российской Федерации уголовная ответственность за все виды преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом, наступает с 16 лет, однако за некоторые деяния, представляющие особую общественную опасность, - с 14 лет. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее на момент совершения правонарушения возраста 16 лет. Ответственность за административное правонарушение, совершенное подростком в возрасте до 16 лет, несут родители (законные представители), в обязанность которых входит воспитание, содержание, обучение, контроль поведения, защита прав и интересов детей. После того как факт противоправного деяния подтвержден, решается вопрос о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет и об организации с ним профилактической работы.

Кстати

На запрос "РГ" о роли полиции в поддержании порядка в школах в ГУ МВД РФ по Пермскому краю ответили: органы внутренних дел и учреждения образования ведут совместную профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и занимаются их правовым воспитанием. Полиция сообщает в учебные заведения о подростках, задержанных за различные проступки, включая антиобщественные выходки. Служба по делам несовершеннолетних ведет работу со школьниками, которые пропускают занятия по неуважительным причинам или вообще не учатся. Кроме того, полиция выявляет подростков, склонных к девиантному поведению либо входящих в антиобщественные группы, неформальные молодежные объединения. Сотрудники ОВД устанавливают лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправные действия, и привлекают их к ответственности.

Должников - в реестр

25 мая вступили в силу изменения в ФЗ "Об исполнительном производстве", предусматривающие создание реестра должников по алиментам. Теперь все неплательщики попадут в раздел "Банка данных исполнительных производств" на официальном портале ФССП России. Как пояснили в службе судебных приставов Челябинской области, основанием для включения в реестр станет привлечение к административной и уголовной ответственности. Кроме того, в список попадут лица, которые не платят алименты недееспособным детям, достигшим совершеннолетия, либо нетрудоспособным родителям. Особое место займут те, кто находится в розыске. Информация будет в открытом доступе до полного погашения долга. В Челябинской области в списке нерадивых родителей числятся почти 19 тысяч человек. С начала года 1314 из них привлечены к административной ответственности, в отношении 772-х возбуждены уголовные дела.