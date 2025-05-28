Прилепин призвал возродить детскую литературу патриотической направленности

Российский писатель, журналист и политический деятель Захар Прилепин считает, что в России недостаточно патриотической литературы и других форм патриотического искусства для детской аудитории. Такое мнение он выразил в беседе с ТАСС, отметив необходимость возрождения этой сферы.

"В советское время было написано множество книг о пионерах, что действительно сделало их героизм во время Великой Отечественной войны массовым явлением. Это такие авторы, как [Аркадий] Гайдар, [Владислав] Крапивин, [Л.] Пантелеев. Из-под их пера выходили настоящие шедевры. По примеру прошлого поколения нам необходимо в первую очередь восстановить детскую и юношескую литературу, прямо говоря, идеологическую, то есть воспитывающую патриотов", - сказал он.

Прилепин также отметил, что запреты на определенную литературу - это вторичное дело. По его мнению, "запретный плод" вызовет больше интереса со стороны молодого поколения.

"На самом деле нам стоит создать поле легальной конкуренции и допустить в эту сферу в том числе молодых писателей, которые являются настоящими патриотами", - подчеркнул он.

Собеседник агентства привел в пример книги современного российского поэта и драматурга Дмитрия Артиса, который, по словам Прилепина, является настоящим патриотом и заслуживает внимания публики. По его мнению, государство должно популяризировать творчество таких авторов, как Артис.