Родителей призвали отказаться от чрезмерной стерильности в быту

Абсолютная чистота препятствует нормальному развитию иммунитета у детей.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила аллерголог Валентина Суворова.

«Нам желательно избегать специальных условий стерильности, особенно для малышей. Это та часть жизни, которую мы можем контролировать для того, чтобы профилактировать появление аллергии. Наследственность мы контролировать не можем. Образ жизни, нормальное разнообразное питание, большое количество прогулок, пребывание на природе, избегание тотальной чистоты кругом как раз и является знакомством ребёнка с разными веществами, аллергенами в том числе. Это помогает иммунной системе ребёнка развиваться, иметь широкий кругозор, постепенно знакомя с новыми веществами. Это профилактика аллергии, поэтому часто гуляйте с детьми и разрешайте разнообразно питаться».

Ранее врач предупредила о возможности появления аллергии на орехи во взрослом возрасте. Они входят в «большую девятку» антигенов, способных вызывать гипериммунную реакцию. Также в списке раздражителей — молоко, яйца, рыба, ракообразные и пшеничная мука, отметила Суворова.