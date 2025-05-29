Как выпускники смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ в 2025 году

Количество баллов, которые выпускники школ могут получить дополнительно к результатам единого госэкзамена (ЕГЭ), в этом году увеличено до 15. Это следует из материалов, подготовленных ТАСС совместно с "Добро.рф".

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Дополнительные баллы начисляются за индивидуальные достижения, в том числе волонтерство, победу и призовые места на олимпиадах для школьников, спортивные и творческие успехи. Право на такой бонус также дает отличный школьный аттестат.

По стандарту абитуриенты могут получить до 10 дополнительных баллов. Но с 2025 года еще 5 баллов сверх этого доступны целевикам - их добавляют за участие в мероприятиях по профориентации, которые проводятся заказчиками обучения.

При поступлении в вузы дополнительные баллы суммируются с ЕГЭ и результатами вступительных испытаний, если таковые проводятся.