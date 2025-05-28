Когда опубликуют результаты ЕГЭ и ОГЭ, где их узнать и как подать апелляцию

ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году: когда опубликуют результаты, где узнать и как подать апелляцию
Конец мая и начало июня — время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) в школах России. Проверка работ проходит поэтапно, но результаты тестирования обычно становятся известны в течение одной или двух недель. Когда и как узнать результаты ЕГЭ и ОГЭ — в материале «Вечерней Москвы».
ЕГЭ
Когда будут результаты ЕГЭ-2025
Время обработки зависит от количества школьников, сдающих экзамен по предмету. Дольше всего проверяют русский язык и базовую математику. Проверка результатов проходит в три этапа: региональный, федеральный, а затем результаты утверждаются в Государственной экзаменационной комиссии, и только после этого они публикуются.
Ниже приведены примерные даты публикации результатов ЕГЭ-2025 по каждому предмету:
- история, литература, химия: 30 мая — 6 июня;
- математика (профильная и базовая): 3–10 июня;
- русский язык: 6–13 июня;
- обществознание, физика: 9–16 июня;
- биология, география, иностранные языки (письменная часть): 12–19 июня;
- информатика, иностранные языки (устная часть): 17–25 июня;
- резервный день для географии, литературы, обществознания, физики: 23–30 июня;
- резервный день для русского языка: 24 июня — 1 июля;
- резервный день для иностранного языка (устная часть), истории, химии: 25 июня — 2 июля;
- резервный день для биологии, информатики, иностранного языка (письменная часть): 26 июня — 3 июля;
- резервный день для математики (профильная и базовая): 27 июня — 4 июля;
- резервный день для всех предметов: 30 июня — 7 июля.
Как и где узнать результаты ЕГЭ
Результаты ЕГЭ можно узнать:
- на официальном портале ЕГЭ (checkege.rustest.ru): необходимо ввести ФИО, код регистрации или паспортные данные и выбрать регион;
- на портале «Госуслуги» (необходима подтвержденная учетная запись);
- на региональных сайтах (mos.ru и сайты Региональных центров обработки информации — РЦОИ);
- в школе (у классного руководителя или администрации образовательного учреждения).
ОГЭ
Когда будут результаты ОГЭ-2025
Ниже приведены даты, не позднее которых должны быть опубликованы результаты ОГЭ-2025 по каждому предмету:
- иностранные языки: 4 июня;
- биология, информатика, химия, обществознание: 10 июня;
- география, история, физика, химия: 11 июня;
- математика: 18 июня;
- география, информатика, обществознание: 19 июня;
- русский язык: 24 июня;
- биология, информатика, литература, физика: 1 июля;
- резервный день для русского языка: 4 июля;
- резервные дни для всех предметов, кроме русского языка и математики: 7–10 июля;
- резервный день для математики: 9 июля.
Как и где узнать результаты ОГЭ
Узнать результаты ОГЭ можно:
- на сайтах органов местного самоуправления;
- на сайтах РЦОИ или Региональных центров мониторинга качества образования (РЦМКО);
- в школе.
Апелляция
Участники ЕГЭ и ОГЭ могут подать апелляцию двух видов:
- о нарушении порядка проведения экзамена;
- о несогласии с выставленной оценкой.
В случае нарушения процедуры экзамена, например технических неполадок, апелляцию необходимо подать в этот же день, не покидая экзаменационный пункт и сообщив организатору в аудитории. Выпускника направят к члену комиссии или попросят заполнить специальную форму. Обращение будет рассматриваться до двух дней. В случае удовлетворения результат будет аннулирован, а экзамен будет проведен в резервный день.
В случае несогласия с выставленной оценкой нужно обратиться в региональную конфликтную комиссию, адрес и график работы которой можно найти на сайте РЦОИ. Подать апелляцию можно в течение двух дней с момента официальной публикации результатов. Необходимо в двух экземплярах заполнить бланк, который выдается в школе. Заявление будет рассматриваться в течение четырех дней.
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