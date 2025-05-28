Когда опубликуют результаты ЕГЭ и ОГЭ, где их узнать и как подать апелляцию

Конец мая и начало июня — время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) в школах России. Проверка работ проходит поэтапно, но результаты тестирования обычно становятся известны в течение одной или двух недель. Когда и как узнать результаты ЕГЭ и ОГЭ — в материале «Вечерней Москвы».

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ЕГЭ

Когда будут результаты ЕГЭ-2025

Время обработки зависит от количества школьников, сдающих экзамен по предмету. Дольше всего проверяют русский язык и базовую математику. Проверка результатов проходит в три этапа: региональный, федеральный, а затем результаты утверждаются в Государственной экзаменационной комиссии, и только после этого они публикуются.

Ниже приведены примерные даты публикации результатов ЕГЭ-2025 по каждому предмету:

история, литература, химия: 30 мая — 6 июня ;

; математика (профильная и базовая): 3–10 июня ;

; русский язык: 6–13 июня ;

; обществознание, физика: 9–16 июня ;

; биология, география, иностранные языки (письменная часть): 12–19 июня ;

; информатика, иностранные языки (устная часть): 17–25 июня ;

; резервный день для географии, литературы, обществознания, физики: 23–30 июня ;

; резервный день для русского языка: 24 июня — 1 июля ;

; резервный день для иностранного языка (устная часть), истории, химии: 25 июня — 2 июля ;

; резервный день для биологии, информатики, иностранного языка (письменная часть): 26 июня — 3 июля ;

; резервный день для математики (профильная и базовая): 27 июня — 4 июля ;

; резервный день для всех предметов: 30 июня — 7 июля.

Как и где узнать результаты ЕГЭ

Результаты ЕГЭ можно узнать:

на официальном портале ЕГЭ (checkege.rustest.ru): необходимо ввести ФИО, код регистрации или паспортные данные и выбрать регион;

на портале «Госуслуги» (необходима подтвержденная учетная запись);

на региональных сайтах (mos.ru и сайты Региональных центров обработки информации — РЦОИ);

в школе (у классного руководителя или администрации образовательного учреждения).

ОГЭ

Когда будут результаты ОГЭ-2025

Ниже приведены даты, не позднее которых должны быть опубликованы результаты ОГЭ-2025 по каждому предмету:

иностранные языки: 4 июня ;

; биология, информатика, химия, обществознание: 10 июня ;

; география, история, физика, химия: 11 июня ;

; математика: 18 июня ;

; география, информатика, обществознание: 19 июня ;

; русский язык: 24 июня ;

; биология, информатика, литература, физика: 1 июля ;

; резервный день для русского языка: 4 июля ;

; резервные дни для всех предметов, кроме русского языка и математики: 7–10 июля ;

; резервный день для математики: 9 июля.

Как и где узнать результаты ОГЭ

Узнать результаты ОГЭ можно:

на сайтах органов местного самоуправления;

на сайтах РЦОИ или Региональных центров мониторинга качества образования (РЦМКО);

в школе.

Апелляция

Участники ЕГЭ и ОГЭ могут подать апелляцию двух видов:

о нарушении порядка проведения экзамена;

о несогласии с выставленной оценкой.

В случае нарушения процедуры экзамена, например технических неполадок, апелляцию необходимо подать в этот же день, не покидая экзаменационный пункт и сообщив организатору в аудитории. Выпускника направят к члену комиссии или попросят заполнить специальную форму. Обращение будет рассматриваться до двух дней. В случае удовлетворения результат будет аннулирован, а экзамен будет проведен в резервный день.

В случае несогласия с выставленной оценкой нужно обратиться в региональную конфликтную комиссию, адрес и график работы которой можно найти на сайте РЦОИ. Подать апелляцию можно в течение двух дней с момента официальной публикации результатов. Необходимо в двух экземплярах заполнить бланк, который выдается в школе. Заявление будет рассматриваться в течение четырех дней.

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