Эксперт объяснил, какие дети в приоритете у киберпреступников

Интернет-преступники в первую очередь интересуются детьми, социально активными в интернете, представляются им самыми разными личностями и могут "передавать" их своим коллегам по преступному сообществу в зависимости от "специализации". Типичную схему воздействия на детей описал на пресс-конференции в ТАСС эксперт по информационной безопасности ГК InfoWatch Денис Денисов.

"Начинается всегда с поиска потенциальной жертвы. В первую очередь злоумышленники обращают внимание на тех детей, которые социально активны: переписываются в чатах, есть аккаунты в социальных сетях, группы или Telegram-каналы", - сказал он.

Следующий шаг - знакомство с потенциальной жертвой, мошенник может выдать себя за "сверстника", "наставника", "промоутера" или "продюсера", девочке может предложить поучаствовать в конкурсе красоты или пообещать карьеру модели.

"Далее начинается формирование цифрового портрета, то есть выявляются интересы, характер, социальные связи, уровень дохода родителей. И если преступник понимает, что ребенок "не из его специализации", то он передает ребенка другому киберпреступнику в рамках этого киберпреступного сообщества", - отметил Денисов.

После этого злоумышленники стараются установить доверие между собой и ребенком, далее - вовлечь его, подчинить, склонить к действию. При этом киберпреступники учитывают психологические особенности детей разных возрастов.