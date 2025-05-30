Депутат предложил новый способ научить детей вести здоровый образ жизни

В российских школах стоит внедрить комплексные программы «Школы здорового образа жизни». Такое мнение в разговоре с «Парламентской газетой» высказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

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«Было бы уместно внедрить комплексные программы «Школы здорового образа жизни» по аналогии с уже действующими в высших учебных заведениях. Они могли бы включать в себя создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом для школьников, развитие мотивации к самостоятельному заботливому отношению к здоровью, мероприятия по диспансеризации и вакцинации от инфекционных болезней, пропаганду принципов здорового образа жизни, а также информирование обучающихся о вреде курения табака и вейпов, употребления алкоголя, наркотиков», — пояснил депутат.

Особенно важно, по его словам, заниматься борьбой с эпидемией вейпинга в школах.

«К сожалению, количество школьников, подверженных курению этой заразы, продолжает расти. Будем обращать внимание Правительства на необходимость проработки законодательных решений этого вопроса», — сказал Сергей Леонов.

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