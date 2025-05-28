Почему нужно баловать детей вкусной едой перед сдачей ЕГЭ

Сладкое или фастфуд помогут уменьшить стресс в период подготовки к экзаменам.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила детский омбудсмен столицы.

«У ребёнка, который находится в стрессе, блокируется изначально его мозговая деятельность. Получается, что своей суетой, своим нагнетанием вы вредите только ребёнку. Вам кажется, что из лучших побуждений, а по факту ровно наоборот. Не надо ему говорить такие слова, как «соберись». Когда вы хотите ему сказать «соберись», выйдите из дома и идите гуляйте. А ребёнка надо накормить, купить сладенькое. Купите ему то, что он любит. Если вы категорически против фастфуда, а он любит, пускай он фастфуд ест перед экзаменами. Побалуйте его чем-то. Спланируйте с ним какие-то планы. Просто чтобы он понимал, что жизнь после ЕГЭ тоже есть».

Ранее Ярославская призвала родителей «не нагнетать» обстановку перед ЕГЭ. Ребёнку необходимо показывать свою любовь. Он должен знать, что оценка за экзамен не повлияет на «внутренний мир семьи», отметила детский омбудсмен.

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